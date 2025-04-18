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История одной остановки: как пожилая пара стала жертвой автоинспектора

2:14
Авто

Каждый водитель знает: дорога — это не только ямы и пробки, но и неожиданности в лице людей в форме. И если одни инспекторы действительно следят за порядком, то другие — превращают служебное положение в способ заработка. Особенно, когда "рыбный день" не задался. Именно такую историю рассказал автоюрист в интервью.

Водитель за рулём автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём автомобиля

Дело случая — и состояния здоровья

Пожилая пара возвращалась домой из больницы. Мужчина перенёс инсульт, за рулём была его супруга. Всё шло спокойно, пока их автомобиль не стал объектом особого внимания экипажа ГАИ, который следовал за ними прямо от медицинского учреждения.

На подъезде к дому машину остановили, через громкоговоритель потребовали припарковаться. Проверив документы, инспектор, по всей видимости, понял: мужчина — владелец машины, но за рулём быть не может. И тут начался спектакль.

Легенда и вымогательство

Полицейский заявил, что "всё видел": якобы супруги поменялись местами на светофоре, а всё это зафиксировала камера. Нарушение, мол, серьёзное — но "вопрос можно решить". Озвученная цена "молчания" — 35 тысяч рублей. Уставшие и напуганные, пожилые люди согласились — сил разбираться не было.

Никакого нарушения на самом деле не было. Просто развод на ровном месте.

Почему такое возможно

Автоюрист подчёркивает: не все сотрудники ГАИ так поступают, но подобные случаи до сих пор нередки. Причина — давление сверху: статистику требуют, план "по выемке" нарушений есть неофициально, а иногда и "налоги" внутри системы. Итог — давление на слабых и беззащитных.

Что делать

  • Всегда держите при себе видеорегистратор. Это ваш единственный гарант правды на дороге.

  • Помните: инспектор обязан доказать нарушение, а не просто "предположить" его.

  • И самое важное: дача взятки — уголовно наказуемое деяние, даже если вас вынуждают.

Иногда стоит не идти на поводу у шантажа, а потратить время — и отстоять своё честное имя в суде. Только так такие схемы будут терять смысл.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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