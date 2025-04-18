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Перекрёсток ошибок: где водители теряют права и терпение

2:18
Авто

Вы проезжаете их каждый день и даже не задумываетесь. Но именно регулируемые перекрёстки - самые опасные участки дороги. Статистика подтверждает: большинство серьёзных ДТП происходит именно здесь. Причины банальны — спешка, невнимательность и игнорирование ПДД.

перекресток
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
перекресток

Опасный азарт на жёлтый

Самый частый и смертельно опасный манёвр — попытка "проскочить" на мигающий жёлтый. Водители жмут на газ, когда уже включается красный, и в это же мгновение по перпендикулярному направлению загорается зелёный. Итог — авария буквально на старте. Инспекторы советуют: перед началом движения всегда убедитесь, что путь свободен, даже если у вас загорелся зелёный.

К счастью, в крупных городах внедрили 3-5-секундную задержку между переключением сигналов — мера уже сократила число столкновений.

Заезд за стоп-линию — не просто "пустяковый" штраф

Многие считают, что немного "выехать" за стоп-линию — не страшно. Но инспекторы напоминают: штраф предусмотрен не за наезд колёсами, а за полное игнорирование зоны остановки. Особенно это опасно, когда с поворотом не справляются автобусы и фуры, которым необходимо больше пространства. Если перед ними торчит легковушка, избежать контакта трудно.

Именно из-за этого в мегаполисах стоп-линии начали отодвигать на 5-10 метров от перекрёстка, чтобы облегчить маневрирование крупногабаритного транспорта.

Разметка между своими — не для красоты

Часто перед перекрёстком полосы попутного движения разделяются сплошной линией. И если водитель в последний момент решает перестроиться — это не просто нарушение, а возможная причина затора или ДТП. Нарушение — штраф, а в случае аварии можно стать виновником и остаться без прав.

Не игнорируйте "стрелку" на светофоре

Многие водители забывают: если стрелка на дополнительной секции горит, а на основном светофоре зелёный для другого направления — вы обязаны уступить дорогу. Иначе — штраф и опасность столкновения. Это правило по-прежнему нарушают даже опытные водители.

Уточнения

Перекрёсток — пересечение проезжих частей разных дорог, улиц на одном уровне, «территория, образованная в одном уровне пересекающимися, примыкающими или разветвляющимися проезжими частями, а также закруглениями, соединяющими указанные проезжие части».

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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