Перекрёсток ошибок: где водители теряют права и терпение

Вы проезжаете их каждый день и даже не задумываетесь. Но именно регулируемые перекрёстки - самые опасные участки дороги. Статистика подтверждает: большинство серьёзных ДТП происходит именно здесь. Причины банальны — спешка, невнимательность и игнорирование ПДД.
Самый частый и смертельно опасный манёвр — попытка "проскочить" на мигающий жёлтый. Водители жмут на газ, когда уже включается красный, и в это же мгновение по перпендикулярному направлению загорается зелёный. Итог — авария буквально на старте. Инспекторы советуют: перед началом движения всегда убедитесь, что путь свободен, даже если у вас загорелся зелёный.
К счастью, в крупных городах внедрили 3-5-секундную задержку между переключением сигналов — мера уже сократила число столкновений.
Многие считают, что немного "выехать" за стоп-линию — не страшно. Но инспекторы напоминают: штраф предусмотрен не за наезд колёсами, а за полное игнорирование зоны остановки. Особенно это опасно, когда с поворотом не справляются автобусы и фуры, которым необходимо больше пространства. Если перед ними торчит легковушка, избежать контакта трудно.
Именно из-за этого в мегаполисах стоп-линии начали отодвигать на 5-10 метров от перекрёстка, чтобы облегчить маневрирование крупногабаритного транспорта.
Часто перед перекрёстком полосы попутного движения разделяются сплошной линией. И если водитель в последний момент решает перестроиться — это не просто нарушение, а возможная причина затора или ДТП. Нарушение — штраф, а в случае аварии можно стать виновником и остаться без прав.
Многие водители забывают: если стрелка на дополнительной секции горит, а на основном светофоре зелёный для другого направления — вы обязаны уступить дорогу. Иначе — штраф и опасность столкновения. Это правило по-прежнему нарушают даже опытные водители.
Перекрёсток — пересечение проезжих частей разных дорог, улиц на одном уровне, «территория, образованная в одном уровне пересекающимися, примыкающими или разветвляющимися проезжими частями, а также закруглениями, соединяющими указанные проезжие части».
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.