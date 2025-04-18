Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке

2:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Светофоры с буквами вместо цифр — звучит как шутка, но это уже реальность на улицах некоторых городов. Вместо привычного таймера на новых светофорах горят символы "АУ" и "Т". Многие водители растеряны, а некоторые и вовсе недоумевают — что происходит?

Фото: commons.wikimedia.org by Kryp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зеленый светофор

"АУ" — это не просьба о помощи

Как оказалось, надпись "АУ" расшифровывается как "Адаптивное управление". Эти светофоры — часть новой интеллектуальной системы регулирования движения. В них встроены камеры, анализирующие загруженность дорог в реальном времени. Система сама решает, сколько секунд горит тот или иной сигнал.

На бумаге — звучит отлично. На практике — вызывает раздражение. Главная претензия водителей: отсутствие привычного обратного отсчёта. Без таймера невозможно заранее подготовиться к торможению или старту, приходится следить за светофором не отрываясь. Это утомляет, вызывает напряжение и добавляет стресса в пробках.

Таймер не исчез совсем, но…

Иногда на таких светофорах всё-таки появляется отсчёт времени, но аббревиатура "АУ" при этом не исчезает. Мигающий зелёный при этом сохранили — эксперименты с его отменой в прошлом закончились провалом.

А что значит "Т"

Символ "Т" — это уже не для всех. Он предназначен для регулировки движения по специальным полосам — например, для трамваев. Обычному водителю на него ориентироваться не нужно.

Новые знаки, новые вопросы

Кроме самих светофоров, обновились и дорожные знаки.

Например:

Синий знак с пешеходом и четырьмя стрелками по углам указывает на диагональный переход - теперь можно пересекать перекрёсток по кратчайшему маршруту.

Серый квадрат с жёлтыми линиями запрещает въезд на перекрёсток при заторе. Новшество старое, но знак появился только сейчас.

Парковка под крышей — новая табличка с крышей над буквой "Р" говорит о том, что парковка разрешена только в крытых помещениях.

Красная разметка теперь будет отмечать места стоянки для спецслужб.

Уточнения

Светофо́р — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы. Светофор разрешает или запрещает движение транспорта и пешеходов в определённом направлении на небольшое время. При использовании сигнальных огней различают светофоры с цветными сигналами — зелёным, жёлтым, красным, а также синим, лунно-белым (на железных дорогах); позиционные, которые сигнализируют расположением одноцветных огней; комбинированные, сочетающие сигнализацию цветом и расположением огней.



