Обслужился у друга — остался без страховки: как не попасть впросак

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Авто

После окончания гарантии на авто у многих автовладельцев начинается дилемма: сэкономить на частной СТО или переплачивать у официального дилера? На первый взгляд — вопрос денег. Но в реальности цена ошибки может быть куда выше, чем стоимость замены масла.

Механик на СТО чинит машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Механик на СТО чинит машину

Пока на гарантии — не дергайся

Если автомобиль всё ещё на заводской гарантии, выбирать не приходится: любое плановое ТО или даже мелкий ремонт должны выполняться строго у официального дилера. В противном случае можно навсегда распрощаться с бесплатным устранением производственных косяков — производитель попросту откажет в гарантийных обязательствах.

Свобода после гарантии — с подвохами

Как только гарантия заканчивается, появляется соблазн пойти "налево" — к знакомому мастеру в гараже. Это действительно дешевле, но, как объясняет юрист Илья Русяев, у дилеров есть серьёзное преимущество — железная документация. Заказ-наряды, подписи, перечни работ и оригинальные детали — всё это образует "досье" на авто.

Такое досье не просто для галочки: при продаже машины оно может добавить ей ценности. А в случае споров с покупателем, страховой или даже в суде — сыграть ключевую роль.

Что не так с "дядей Васей"

Частные СТО тоже могут выдавать документы, но юридическая сила этих бумаг часто под вопросом. Всё зависит от формата, наличия нужных реквизитов и того, признает ли страховая такой акт. Особенно это критично при авариях, где нужно доказать, что техника была в исправном состоянии.

А если техническую справку пишет ваш знакомый мастер от руки — это вообще лотерея. Формально такие бумаги не запрещены, но без правильной формы, печатей и подписи их могут попросту не принять.

Нелегальные детали — риск для владельца

Неоригинальные запчасти — не приговор, но их использование должно быть зафиксировано. Если после аварии выяснится, что на машине стояла не сертифицированная деталь без документации — ответственность за последствия часто ложится на самого владельца.

Уточнения

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) — комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (техническое обслуживание), а также по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей (ремонт).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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