Продажи растут — аварии множатся: обратная сторона китайского бума

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Казалось бы, чем больше машин на дорогах — тем выше риск ДТП. Но в 2024 году статистика страховых случаев КАСКО показала тревожный перекос: лидерами по числу обращений стали китайские бренды Haval, Chery и Geely. Эти марки буквально доминируют не только на рынке, но и в страховых сводках.

Фото: Flickr by Shuets Udono, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дорожно-транспортное происшествие в Токио, Япония

Массовость — не всегда благо

По данным "Автостата", китайские авто заняли 60% российского рынка, а в премиум-сегменте — целых 70%. Популярность играет с владельцами злую шутку: чем больше машин продаётся, особенно в кредит, тем больше и обращений по КАСКО. В итоге в страховых компаниях всё чаще слышат знакомые названия.

В "Согласии" подтверждают: Haval и Chery фигурируют в 23% всех страховых инцидентов, Geely — в 15%. Причём эти бренды уже второй год подряд возглавляют антирейтинг. Только теперь — с пугающим ростом: число обращений по КАСКО у владельцев китайских авто утроилось.

Что происходит с машинами

Среди причин обращений в 2024 году выросла доля случаев с падением предметов на авто — до 32% (против 28% в 2023-м). А вот доля ДТП слегка снизилась: 33% вместо прежних 36%. Меньше стало и случаев противоправных действий — 7% против 8%.

Интересно, что практически не фиксировались обращения по стихийным бедствиям, пожарам и опрокидываниям — менее 0,5% по каждому риску. В остальном структура страховых инцидентов осталась стабильной.

Осень — горячий сезон для КАСКО

Самый спокойный месяц — январь (6,5% от годового числа происшествий). Почти так же тихо прошли февраль, апрель и май (по 6,9%). А вот пик аварийности пришёлся на осень и зиму: в ноябре — 10,5%, в декабре — 10%, в октябре — 9,9%.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.



