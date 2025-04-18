Машина сгниёт быстрее, чем вы думаете: что скрывает ваш гараж

Выбор гаража — это не просто вопрос удобства. Иногда от него зависит, сколько прослужит ваш автомобиль. Парадокс: неудачный гараж может повредить машину даже сильнее, чем стоянка под открытым небом.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Cкляренко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гараж - panoramio (8)

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов раскрывает нюансы, которые многие игнорируют — и зря.

Сухо, светло, проветривается

Первое, что нужно проверить — не протекает ли крыша, не сыреет ли пол, и есть ли вентиляция. Влажность и застой воздуха — это враги номер один. Без хорошей циркуляции воздуха ржавчина появится раньше, чем вы успеете сменить масло.

Идеальное время для проверки — межсезонье. Весной и осенью становятся заметны все скрытые дефекты: подтеки, грибок, лужи на полу. В это время легче отличить сухой гараж от "ловушки" для машины.

Метры решают всё

Да, цена важна. Но если вы едва протискиваетесь между стенами и дверьми — беда. Рекомендуется минимум два метра запаса со всех сторон от автомобиля. Это не только про комфорт, но и про безопасность: тесное пространство — это частые удары дверьми, проблемы с доступом к узлам и царапины от инструмента.

Не забудьте про полки, стеллажи, запасные колеса. Всё это требует места. Узкий гараж — не экономия, а ловушка.

Гараж — не броня от всех бед

Казалось бы, машина в гараже — в безопасности. Но не всё так просто. Холодный бетон, отсутствие отопления и резкие перепады температуры создают эффект термоса. Влага конденсируется и оседает прямо на кузове. А дальше — ржавчина, потери блеска, проблемы с ЛКП.

Гараж должен работать на сохранность авто, а не ускорять его старение. Регулярная мойка, слежение за состоянием покрытия, проветривание — обязательны.

Уточнения

Гара́ж — помещение для стоянки, а иногда и ремонта автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Может быть как частью жилого дома (встроенно-пристроенные гаражи), так и отдельным строением. Гараж обычно расчитывается на один или два автомобиля, хотя в автопарках организаций используются гаражи на большее количество автомобилей.

