Семь минут на перекрёстке: как был устроен самый долгий светофор в стране

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Семь минут. Именно столько приходилось стоять на перекрёстке у "Зенит-Арены" на Крестовском острове, если вы попадали на красный. Это не преувеличение, а реальность: светофор на съезде с Яхтенной улицы действительно горел красным целых 420 секунд.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красный сигнал светофора

Где и когда

Исторический рекорд принадлежит Санкт-Петербургу. Светофор установили рядом с новым стадионом перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Перекрёсток регулировали с учётом плотного движения болельщиков и служебного транспорта. Приоритет отдавался выезжающим с территории арены. Остальным — терпение и тормоз.

Время замедлялось

Автомобилисты шутили, что за эти семь минут можно сварить яйцо, написать короткий пост в соцсети и успеть пожалеть об этом. Кто-то всерьёз считал, что светофор сломался. Но всё работало по правилам. Просто правила были очень… терпеливыми.

Рекорд уже не актуален

Сегодня таких светофоров уже нет. После ЧМ-2018 схему движения пересмотрели, интервалы сократили, а транспортные потоки перенаправили. Но водители, стоявшие там в жару, снег или под песни из фан-зоны, помнят это место надолго.

Зачем это всё было

Семиминутный красный был частью комплексной системы регулирования трафика в дни матчей. Важно было избежать коллапса на подъездах к арене. А тот, кто не успел — становился заложником светофора-рекордсмена.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

