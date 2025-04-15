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Продувка показывает алкоголь, а вы не пили? Фраза, которая может всё спасти

1:46
Авто

Представьте: вас останавливает инспектор, предлагает пройти тест на алкоголь, а вы уверены, что не пили. В этот момент важно не растеряться — и помнить: всё должно идти строго по правилам.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Проверка по букве закона

Инспектор не может просто "подуть" вас на обочине. Процедура обязана проходить с видеозаписью или при двух понятных. Алкотестер должен быть исправным, с одноразовым мундштуком, вскрытым при вас. Требуйте это сразу — всё, что не зафиксировано, может быть оспорено.

Не согласны с результатом? Повторно!

Если алкотестер показывает превышение (норма — до 0,16 мг/л), а вы уверены в своей трезвости, настаивайте на повторной проверке. Обязательно попросите показать документы на прибор: дату последней поверки и срок действия. Это поможет вам, если дело дойдёт до суда.

Следующий шаг — медосвидетельствование

Если повторный тест снова показывает алкоголь, требуйте доставить вас в медучреждение. Прямо укажите в протоколе, что не согласны с результатами. Там проверка проводится повторно: сначала алкотестером, при необходимости — берут кровь и мочу. Всё должно быть снято на видео и проведено с участием свидетелей.

На всё - два часа

Если вы хотите пройти альтернативную проверку в другой клинике, у вас есть всего два часа с момента первого теста. Позже — эти данные не примут в суде.

Не отказывайтесь — это ловушка

Если вы решите отказаться от освидетельствования совсем, это будет приравнено к признанию вины. Штраф — 30 000 рублей и лишение прав до 1,5 лет.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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