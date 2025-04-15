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Приоткрыл окно — спас жизнь: почти суперсила, доступная каждому водителю

1:46
Авто

На заправках можно заметить странную привычку: некоторые водители едва-едва опускают стекло перед началом заправки. Мелочь? Да. Но за этой привычкой — железная логика, проверенная временем и физикой.

заправка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
заправка

Это не про воздух и не про комфорт

Речь не о желании подышать или услышать, как "щёлкнул" пистолет. При заправке в воздух поднимаются пары бензина и дизеля. Они тяжёлые, стелются внизу — и легко попадают в салон через уплотнители или вентиляцию. Особенно в жару или при отключённой циркуляции воздуха.

Пары — невидимая угроза

Даже в малых дозах они могут вызывать головокружение и тошноту, а при частом вдыхании — бить по нервной системе. И это ещё не всё.

Статика и искра: опасная пара

Когда водитель выходит из машины, его одежда может накапливать статический заряд. Если в момент прикосновения к заправочному пистолету рядом окажется скопление паров — малейшая искра способна вызвать воспламенение. Приоткрытое стекло снижает этот риск, уравнивая давление и устраняя эффект "всасывания" паров в салон.

И ещё один нюанс — запах

Если пары проникают в салон, они впитываются в обивку, коврики, пластик. Через время автомобиль начинает пахнуть как бензовоз. Проветривание решает и эту проблему.

Ритуал, который делает заправку безопаснее

Опытные водители не спорят со статистикой. Да, случаи возгораний редки, но они есть. И почти все — результат мелких ошибок. Приоткрытое окно не мешает заправке, но делает её безопаснее.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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