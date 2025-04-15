Поворотник — как сигнал доверия: как проехать по кольцу и остаться целым

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На первый взгляд всё просто: поворачиваешь — включаешь поворотник. Но когда речь идёт о кольцевом движении, начинается путаница. Одни сигнализируют при въезде и съезде, другие — игнорируют указатели вовсе. А как правильно?

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Съезд — обязательно, въезд — не всегда

Правила требуют подавать сигнал при любом изменении направления движения. Съезд с круга — это поворот направо. Значит, правый поворотник здесь обязателен. Это не обсуждается: без него ваши действия будут непредсказуемыми для других водителей.

А вот при въезде на кольцо всё зависит от ситуации. Если дорога продолжается через круг, как в случае с перекрёстком с круговым движением, а не обычной прямой дорогой — поворот направо технически есть. В таких случаях инспекторы советуют включать правый поворотник заранее. Особенно если рядом прямая дорога, и ваш манёвр может вызвать вопросы.

А внутри круга

Внутри кольца всё как обычно: перестраиваетесь влево — включайте левый поворотник, направо — правый. Это снижает риск неожиданностей и помогает другим участникам движения ориентироваться.

Полосы и приоритеты

Въезжать на кольцо можно с любой полосы, если не запрещено знаками и разметкой. При этом, как и на любом перекрёстке, вы обязаны уступать тем, кто уже движется по кругу, если кольцо — главная дорога.

Главное — предсказуемость

Поворотник — это не просто формальность. Он говорит окружающим, что вы собираетесь делать. А на круге, где движение плотное, а манёвры часты, ясные сигналы особенно важны. Хотите, чтобы вас пропустили и не подрезали? Говорите "я поворачиваю" с помощью света.

Уточнения

Кругово́й перекрёсток или кольцевое пересечение - перекрёсток, где приближающиеся транспортные средства замедляются и начинают круговое движение вокруг центрального "острова" в направлении против часовой стрелки на дорогах с правосторонним движением либо по часовой стрелке на дорогах с левосторонним движением, до выезда на одном из поворотов (ответвлений) с кругового перекрёстка.

