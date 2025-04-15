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Чистое стекло — не роскошь: привычка, которой нет, но она должна быть у каждого

1:37
Авто

Собираетесь ехать ночью? Не забудьте о самой недооценённой детали машины — лобовом стекле. Даже если оно кажется чистым, это может быть иллюзией. Невидимые разводы и микропятна — не просто грязь. В тёмное время суток они превращаются в источник реальной опасности.

Автовладелец за рулем в движущейся машине
Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автовладелец за рулем в движущейся машине

Мелочь, которая бьёт по глазам

Днём такие загрязнения почти не мешают. Но стоит солнцу сесть — и всё меняется. Свет фар встречных машин, проходя сквозь лобовое стекло, начинает "играть" на каждом пятне и разводе. Возникают резкие блики, которые буквально ослепляют водителя на несколько секунд.

Слепой манёвр — страшнее любого ДТП

В эти доли секунды вы перестаёте видеть дорогу. Мелькают обочины, исчезают пешеходы, смазываются повороты. Один внезапный засвет — и внимание теряется. Особенно опасно это на трассах и неосвещённых участках.

Что делать — быстро и просто

Протереть лобовое стекло перед вечерней поездкой — привычка, на которую уходит меньше минуты, но она способна реально спасти жизнь. Даже если стекло выглядит чистым — протрите его. Влага, пыль, остатки стеклоочистителя — всё это может сыграть злую шутку, когда фары ударят в лоб.

Вывод один: видимость — это безопасность

Идеально прозрачное стекло — залог чёткого обзора и полного контроля над ситуацией. Вечером и ночью оно работает на вас. Не забывайте об этом перед каждой поездкой.

Уточнения

Стекло́ — вещество, один из самых древних материалов, обладающее разнообразием свойств, что делает его универсальным в практике человека.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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