Штраф — 5000, ущерб — 200 тысяч: как вернуть деньги, если у виновника ДТП нет ОСАГО

Для пострадавшего в ДТП это настоящий удар: автомобиль повреждён, а у виновника нет полиса ОСАГО. Вопрос о компенсации становится нервным, сложным и дорогостоящим. Но шансы всё же есть — если действовать грамотно.
По закону (ст. 1064 ГК РФ), если у водителя нет ОСАГО, он всё равно обязан возместить причинённый ущерб. Только теперь, с 2025 года, ему это может стоить дороже вдвойне: штраф за повторную езду без полиса вырос до 5 000 рублей. А с марта автоматические камеры начали фиксировать отсутствие страховки — пока в тестовом режиме, но с 2026-го это станет системой.
Первый шаг — попытаться решить всё на месте. Если виновник не отказывается от ответственности, договоритесь устно, зафиксируйте его данные: ФИО, адрес, телефон. В идеале — оформить расписку или хотя бы сделать фото документов.
Назначьте независимую экспертизу.
Подготовьте досудебную претензию с описанием ДТП, суммой ущерба и ссылками на закон.
Приложите справку о ДТП, постановление ГИБДД, акт экспертизы и чеки.
Претензию можно направить по почте или вручить лично. Иногда этого достаточно, чтобы виновник решил не доводить дело до суда.
Когда разговоры не помогают, остаётся суд. Хорошо подготовленная доказательная база повышает шансы на положительное решение. И хотя денег придётся подождать, закон на стороне пострадавшего.
Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.