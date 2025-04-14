Штраф — 5000, ущерб — 200 тысяч: как вернуть деньги, если у виновника ДТП нет ОСАГО

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Для пострадавшего в ДТП это настоящий удар: автомобиль повреждён, а у виновника нет полиса ОСАГО. Вопрос о компенсации становится нервным, сложным и дорогостоящим. Но шансы всё же есть — если действовать грамотно.

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ДПС

Страховки нет — платить должен сам

По закону (ст. 1064 ГК РФ), если у водителя нет ОСАГО, он всё равно обязан возместить причинённый ущерб. Только теперь, с 2025 года, ему это может стоить дороже вдвойне: штраф за повторную езду без полиса вырос до 5 000 рублей. А с марта автоматические камеры начали фиксировать отсутствие страховки — пока в тестовом режиме, но с 2026-го это станет системой.

Можно договориться — если не поздно

Первый шаг — попытаться решить всё на месте. Если виновник не отказывается от ответственности, договоритесь устно, зафиксируйте его данные: ФИО, адрес, телефон. В идеале — оформить расписку или хотя бы сделать фото документов.

Если нет согласия — действуйте строго по плану

Назначьте независимую экспертизу. Подготовьте досудебную претензию с описанием ДТП, суммой ущерба и ссылками на закон. Приложите справку о ДТП, постановление ГИБДД, акт экспертизы и чеки.

Претензию можно направить по почте или вручить лично. Иногда этого достаточно, чтобы виновник решил не доводить дело до суда.

Суд — если договор не состоялся

Когда разговоры не помогают, остаётся суд. Хорошо подготовленная доказательная база повышает шансы на положительное решение. И хотя денег придётся подождать, закон на стороне пострадавшего.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

