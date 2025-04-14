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Топливо не по вкусу: что ломается первым, когда мотор получает не то

1:52
Авто

Каждому водителю с детства вдалбливают: путаешь топливо — получаешь проблемы. И если налить 92-й вместо 95-го ещё можно простить, то дизель в бензобаке — это почти катастрофа. Но что будет, если пойти дальше? Попробуем представить невозможное: можно ли перевести дизельный двигатель на бензин — и наоборот?

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Топливо против топлива

Бензин — летуч и вспыльчив. Достаточно искры — и он вспыхивает мгновенно. Дизель — тяжелый, маслянистый, загорится только при нагреве и под давлением. И это фундаментальное различие определяет всю конструкцию двигателя.

Как устроены моторы

Бензиновый мотор зажигает топливо свечой. Дизельный — сжимает его до саморазогрева. Давление — ключевой фактор: в дизеле оно в 2-3 раза выше. Поэтому просто поменять вид топлива — всё равно что налить воду в кофемашину и ждать эспрессо.

А если всё переделать

Допустим, вы сменили насос, адаптировали подачу топлива, всё пересчитали. И всё равно: бензин в дизеле будет гореть слишком рано, неравномерно, с детонацией. Двигатель "проживёт" недолго — и уйдёт в копоть и вибрации.

А дизель в бензиновом моторе

Он просто не доберётся до цилиндров — забьёт фильтры, насос и форсунки. Даже если подогреть его и смешать с бензином, он будет гореть вяло, оставляя след из нагара. И снова — поломка.

Когда-то это работало

В прошлом моторы были менее мощными — и менее капризными. Старые "Москвичи" и тракторы могли переваривать даже керосин, но только при прогреве на бензине. Сегодняшние двигатели — точные и требовательные. Для них такой эксперимент — почти смертный приговор.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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