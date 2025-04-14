Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марий Эл на туристическом подъёме: 12 флагманских проектов впереди
Самый человечный ИИ: что показал трёхсторонний тест Тьюринга и почему это пугает
Актёр Морган Фримен объяснил, почему всегда носит в ушах золотые серьги
Можно ли похудеть на БАДах: эти добавки реально помогают справиться с тягой к пище
Макароны с сыром никогда не будут прежними: вот какой секретный ингредиент добавит им пикантности
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Нефтяной кризис: как снижение цен повлияет на кошельки россиян
Хотите выглядеть утончённо? Эти прически подчёркивают женственность, как ничто другое
Отдых в России станет другим: почему 18 миллионов уже рванули по стране этой зимой?

Пробка — не оркестр, а клаксон — не дирижёр: почему не стоит сигналить в заторе

1:46
Авто

Стоя в пробке, трудно удержаться: кто-то тормозит слишком резко, кто-то залип на телефоне. Рука сама тянется к клаксону. Но этот жест — не просто раздражённый рефлекс. Он может запустить цепочку опасных и непредсказуемых последствий.

Пробка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробка

Сигнал не помогает — он мешает

В плотном потоке звуковой сигнал не решает проблему: впереди стоящий водитель всё равно не может поехать. Зато гудок с лёгкостью повышает общий уровень стресса у всех вокруг. Водители напрягаются, сбивается внимание, падает реакция.

Машина — капсула стресса

На сигнал часто реагируют вспышкой агрессии. Один гудок — и начинается вереница оскорблений, угроз, конфликтов. В закрытом салоне снижается самоконтроль, и банальная пробка может обернуться дракой или вызовом ГАИ.

Звук, который разрушает

Постоянные гудки — это ещё и шумовое загрязнение. Давление скачет, сердечный ритм ускоряется, пассажиры (особенно дети) начинают нервничать. Водитель отвлекается, концентрация падает, растёт риск ошибки.

Неясность и дезориентация

В потоке сложно понять, кто сигналит. Звук отражается от машин и зданий, путая даже опытных водителей и пешеходов. Велосипедист может резко изменить траекторию, водитель — отвлечься и не заметить опасность.

Решение проще, чем кажется

Вместо клаксона — пауза. Выключите двигатель, включите музыку или аудиокнигу, сделайте пару глубоких вдохов. Это вернёт фокус и сохранит спокойствие, когда движение снова пойдёт

Уточнения

Доро́жный зато́р или автомоби́льная про́бка — скопление на дороге транспортных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного участка дороги.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Новости спорта
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом Аудио 
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Туризм
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту Аудио 
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Популярное
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры

Певец Шаман удивил признанием об отсутствии собственной недвижимости. Из-за плотных гастролей артист живет в отелях и временном жилье, считая своим домом всю Россию.

Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия? Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Ездят, не ломаются, стоят разумно: эти машины не подводят даже после 200 тысяч км
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Последние материалы
Самый человечный ИИ: что показал трёхсторонний тест Тьюринга и почему это пугает
Макароны с сыром никогда не будут прежними: вот какой секретный ингредиент добавит им пикантности
Можно ли похудеть на БАДах: эти добавки реально помогают справиться с тягой к пище
Актёр Морган Фримен объяснил, почему всегда носит в ушах золотые серьги
Нефтяной кризис: как снижение цен повлияет на кошельки россиян
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Хотите выглядеть утончённо? Эти прически подчёркивают женственность, как ничто другое
Отдых в России станет другим: почему 18 миллионов уже рванули по стране этой зимой?
Почему обрезка фикуса важна: преимущества для вашего растения
Легкий ужин за 15 минут: креветки из аэрогриля с ароматом лимона и укропа — готовьте на бегу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.