Вдвое дешевле, вдвое злее: квадроциклы, которые западным не по зубам

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Привычка смотреть на западных гигантов вроде Honda, Yamaha и Can-Am мешает заметить: в России и Беларуси тоже умеют делать отличные квадроциклы. Мощные, проходимые, надёжные — и при этом в два раза доступнее.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квадроцикл

Меньше пафоса, больше тяги

На российском рынке хватает брендов, которые годами доказывают свою состоятельность. ABM, "Русская Механика", Stels, ТМЗ — выпускают технику, которую покупают не за логотип, а за дело. Есть утилитарные модели, есть детские и даже узкоспециализированные. Всё по делу, всё под задачи.

Цена, за которую не стыдно

Хороший квадроцикл с мотором 150 см³ можно найти за 200 тысяч рублей. Это вдвое дешевле аналогичных моделей от западных производителей. При этом — никакой боли с обслуживанием: детали есть, обвес можно докупить без наценок, а ремонт — проще и дешевле.

Почему это работает

Отечественные производители знают, что важно покупателю: надёжность, простота, мощь и проходимость. Без лишней электроники, зато с практичными решениями. Эти квадроциклы собираются с пониманием, где им придётся работать — и для чего они покупаются.

Что выбрать

Универсального ответа нет. Кому-то важна грузоподъёмность, кому-то — подвеска, кто-то ищет максимально простую рабочую лошадку. Поэтому собрана галерея из 10 лучших российских и белорусских моделей — разных по задачам, но одинаково достойных.

Уточнения

Квадроцикл (от лат. quadru- «четырёх-» и др.-греч. κύκλος «круг») — транспортное средство с четырьмя колёсами. Хотя формально под определение квадроцикла попадают большинство автомобилей и любой другой транспорт с четырьмя колёсами.

