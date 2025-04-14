Не просто цифры на синем фоне: как знаки с обозначением радио предупреждают об опасности

Среди множества дорожных указателей один часто остаётся в тени. Неброская синяя табличка с цифрами частоты — знак 7.15 — незнакома большинству водителей, а между тем может оказаться неожиданно полезной.
Табличка с радиоволной указывает: вы находитесь в зоне, где работает специальная радиостанция, передающая информацию о дорожной обстановке. На этой частоте можно услышать всё, что влияет на дорогу: пробки, аварии, ремонты, погоду. Данные поступают от служб дорожного надзора, камер и систем управления трафиком.
Да, мобильные приложения с картами — удобная вещь. Но что делать в тоннеле, на пустынной трассе или там, где сотовая связь исчезает? Радиовещание остаётся доступным даже в таких условиях. И именно в этих ситуациях табличка с частотой превращается в ценный источник информации.
Есть и другой малозаметный знак — 7.16. Он сообщает, что здесь можно установить радиосвязь с аварийными службами. Частота — 27 МГц. Да, понадобится рация. И да, её почти ни у кого нет. Но если телефон не ловит, а "ЭРА-ГЛОНАСС" молчит — это может быть единственный способ вызвать помощь.
Проблема в том, что таблички с частотами установлены не везде. Они могут встретиться на границах зоны вещания или внутри неё, но рассчитывать на их наличие постоянно не стоит. Тем не менее, игнорировать такие знаки — значит добровольно лишать себя запасного канала связи.
Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.
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