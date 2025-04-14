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Дешевле не значит хуже: как сэкономить на бензине и не угробить двигатель

1:52
Авто

На заправке всё просто: два шланга, два ценника, а выбор почему-то каждый раз вызывает сомнения. Особенно если твой двигатель спокойно переваривает оба варианта. Аи-92 дешевле процентов на десять — мелочь? Нет. За месяц-другой регулярных поездок набегает внушительная сумма.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

В чём разница — кроме цены

С точки зрения химии Аи-92 и Аи-95 — братья, отличающиеся количеством антидетонационных присадок. Производители чаще всего допускают использование 92-го, но рекомендуют 95-й. Нарушать нижнюю границу нельзя: это риск детонации — вредного явления, при котором смесь в цилиндрах воспламеняется раньше времени и может повредить мотор.

Наклейка знает всё

Минимальное октановое число для твоего авто — не секрет: оно либо указано в руководстве, либо приклеено где-то рядом с люком бензобака. Если там стоит "92" — машина поедет. Но поедет ли лучше на 95-м?

Цифры говорят сами за себя

Надежды на экономию топлива и лучшую динамику чаще всего не оправдываются. Пример: стандартный 1.6-литровый мотор вместо 8.9 л/100 км на 92-м начнёт потреблять 8.4-8.6 л на 95-м. Мощность вырастет на скромные 3-4%. Итог — ты переплачиваешь, а в реальной езде ничего особо не меняется.

Вывод прост

Если мотор не капризничает и не детонирует на 92-м, менять топливо смысла нет. А вот если авто чувствительно к качеству бензина, тогда можно попробовать — но не ради экономии, а ради ресурса двигателя.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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