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Дорогая и неудобная: почему Волга заставляла советских граждан платить дважды

1:20
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"Волга" — не просто символ советского статуса, но и источник одного забавного парадокса. За неё действительно платили дважды. Не из-за налогов, не по капризу продавца — всё дело было в техническом ограничении… самого Сбербанка.

волга
Фото: wikipediа by Zinnsoldat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
волга

Кому разрешали владеть "Волгой"

ГАЗ-24 "Волга" была самой дорогой машиной, которую можно было купить в СССР в личное пользование. При этом список "допущенных" утверждался партийными органами. В 1980-х годах стоимость автомобиля достигала 16 360 рублей — вдвое больше, чем у большинства "Жигулей" и "Москвичей". Это была единственная модель с ценником выше 10 тысяч.

Финансовый курьез на ровном месте

Когда дело доходило до оплаты, покупателям выдавали… два чека. Не потому что авто продавали в рассрочку или с наценкой. Просто в кассах советского Сбербанка стояла техника, рассчитанная максимум на четырёхзначные суммы.

Кассовый аппарат мог пробить максимум 9999 рублей. Поэтому сначала пробивался чек на эту сумму, а потом — второй, на остаток. Всё по правилам, просто с лёгким налётом абсурда.

Уточнения

ГАЗ-24 «Во́лга» — советский автомобиль бизнес-класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1968 по 1986 год.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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