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Табличка врёт, эвакуатор не приедет: неожиданный лайфхак для парковки в мегаполисе

1:50
Авто

Многие уверены: если под дорожным знаком висит табличка — её надо строго соблюдать. Особенно если речь о парковке. Но всё не так однозначно: на деле большая часть таких указателей… незаконна.

Парковка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парковка

Когда "запрещено" — не запрещено

В городах с плотным трафиком и острой нехваткой парковочных мест даже небольшая свободная зона — как золото. Власти, компании и частные заведения активно вешают под знаками уточняющие таблички:

  • "Только для гостей гостиницы"

  • "Для посетителей ресторана"

  • "Места для прокуратуры"

Выглядит убедительно. И водители, стремясь не попасть под штраф или эвакуацию, стараются не нарушать. Однако, по словам представителя ГАИ, большинство подобных табличек не имеют юридической силы.

Что говорит закон

В ПДД есть специальный раздел о "знаках дополнительной информации". Такие таблички действительно могут уточнять действие основного знака, но только в рамках предусмотренных ГОСТом формулировок.

Например, допустимы варианты вроде "для инвалидов" или "только для грузовиков". Но текстовые добавки вроде "только для клиентов кафе" в ПДД не прописаны — значит, и обязанности следовать им нет.

Пример из жизни

Представьте знак "Р" (парковка) с надписью "только для гостей отеля". На деле это место — общее. Любой водитель может спокойно припарковаться и не бояться ни эвакуации, ни штрафа.

Почему такие таблички все ещё висят

Часто это самодеятельность владельцев бизнеса или чиновников, решивших "зарезервировать" удобные места. Пока нет жалоб — нарушения остаются безнаказанными. Но знание закона поможет вам защитить свои права.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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