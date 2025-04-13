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Как заменить камеру на заднем колесе велосипеда

2:09
Авто

Поменять камеру на заднем колесе велосипеда — дело несложное, если следовать шаг за шагом.

Велосипед
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Велосипед

Вот подробная инструкция.

Что понадобится:

  • Новая камера (по размеру колеса)
  • Насос
  • Монтажки (или две плоские отвёртки)
  • Ключи (если нет эксцентрика)
  • Желательно — перчатки и немного терпения

1. Переверни велосипед

Лучше поставить его вверх колёсами, на руль и сиденье. Так удобнее работать с задним колесом.

2. Сними заднее колесо

  • Переключи передачу на самую маленькую звезду — так легче снимать.
  • Ослабь гайки или эксцентрик, вытяни колесо из дропаутов.
  • Если велосипед с V-brake — расстегни тормоз.

3. Спусти полностью воздух

  • Нажми на ниппель и выпусти весь воздух из камеры.
  • Это облегчит снятие покрышки.

4. Сними покрышку

  • Вставь монтажку под край покрышки и аккуратно отогни её наружу.
  • Используй вторую монтажку на расстоянии, чтобы вынуть один край покрышки.
  • После этого камера легко достаётся.

5. Осмотри покрышку изнутри!

  • Обязательно проверь пальцами и глазами, нет ли заноз, стекла, проволоки.
  • Если не убрать причину прокола — новая камера тоже лопнет.

6. Вставь новую камеру

Немного накачай камеру, чтобы она приобрела форму (не больше пары качков).

  • Вставь камеру внутрь покрышки, начиная с ниппеля.
  • Засунь обратно покрышку — руками или с помощью монтажек. Не повреди камеру!

7. Накачай колесо

  • Постепенно накачивай, проверяя, чтобы покрышка равномерно села по ободу.
  • Давление — смотри по маркировке на боковине покрышки.

8. Установи колесо обратно

  • Вставь колесо на место, попади цепью на звезду.
  • Затяни гайки или эксцентрик.
  • Подключи тормоз, если снимал.

Теперь можешь ехать. Возьми с собой запасную камеру и монтажки — пригодятся в дороге.

Как поменять камеру и покрышку заднего колеса 26 дюймов
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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