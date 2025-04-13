Как заменить камеру на заднем колесе велосипеда
2:09
Поменять камеру на заднем колесе велосипеда — дело несложное, если следовать шаг за шагом.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Велосипед
Вот подробная инструкция.
Что понадобится:
- Новая камера (по размеру колеса)
- Насос
- Монтажки (или две плоские отвёртки)
- Ключи (если нет эксцентрика)
- Желательно — перчатки и немного терпения
1. Переверни велосипед
Лучше поставить его вверх колёсами, на руль и сиденье. Так удобнее работать с задним колесом.
2. Сними заднее колесо
- Переключи передачу на самую маленькую звезду — так легче снимать.
- Ослабь гайки или эксцентрик, вытяни колесо из дропаутов.
- Если велосипед с V-brake — расстегни тормоз.
3. Спусти полностью воздух
- Нажми на ниппель и выпусти весь воздух из камеры.
- Это облегчит снятие покрышки.
4. Сними покрышку
- Вставь монтажку под край покрышки и аккуратно отогни её наружу.
- Используй вторую монтажку на расстоянии, чтобы вынуть один край покрышки.
- После этого камера легко достаётся.
5. Осмотри покрышку изнутри!
- Обязательно проверь пальцами и глазами, нет ли заноз, стекла, проволоки.
- Если не убрать причину прокола — новая камера тоже лопнет.
6. Вставь новую камеру
Немного накачай камеру, чтобы она приобрела форму (не больше пары качков).
- Вставь камеру внутрь покрышки, начиная с ниппеля.
- Засунь обратно покрышку — руками или с помощью монтажек. Не повреди камеру!
7. Накачай колесо
- Постепенно накачивай, проверяя, чтобы покрышка равномерно села по ободу.
- Давление — смотри по маркировке на боковине покрышки.
8. Установи колесо обратно
- Вставь колесо на место, попади цепью на звезду.
- Затяни гайки или эксцентрик.
- Подключи тормоз, если снимал.
Теперь можешь ехать. Возьми с собой запасную камеру и монтажки — пригодятся в дороге.
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Как поменять камеру и покрышку заднего колеса 26 дюймов