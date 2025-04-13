Как заменить камеру на заднем колесе велосипеда

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Поменять камеру на заднем колесе велосипеда — дело несложное, если следовать шаг за шагом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Велосипед

Вот подробная инструкция.

Что понадобится:

Новая камера (по размеру колеса)

Насос

Монтажки (или две плоские отвёртки)

Ключи (если нет эксцентрика)

Желательно — перчатки и немного терпения

1. Переверни велосипед

Лучше поставить его вверх колёсами, на руль и сиденье. Так удобнее работать с задним колесом.

2. Сними заднее колесо

Переключи передачу на самую маленькую звезду — так легче снимать.

Ослабь гайки или эксцентрик, вытяни колесо из дропаутов.

Если велосипед с V-brake — расстегни тормоз.

3. Спусти полностью воздух

Нажми на ниппель и выпусти весь воздух из камеры.

Это облегчит снятие покрышки.

4. Сними покрышку

Вставь монтажку под край покрышки и аккуратно отогни её наружу.

Используй вторую монтажку на расстоянии, чтобы вынуть один край покрышки.

После этого камера легко достаётся.

5. Осмотри покрышку изнутри!

Обязательно проверь пальцами и глазами, нет ли заноз, стекла, проволоки.

Если не убрать причину прокола — новая камера тоже лопнет.

6. Вставь новую камеру

Немного накачай камеру, чтобы она приобрела форму (не больше пары качков).

Вставь камеру внутрь покрышки, начиная с ниппеля.

Засунь обратно покрышку — руками или с помощью монтажек. Не повреди камеру!

7. Накачай колесо

Постепенно накачивай, проверяя, чтобы покрышка равномерно села по ободу.

Давление — смотри по маркировке на боковине покрышки.

8. Установи колесо обратно

Вставь колесо на место, попади цепью на звезду.

Затяни гайки или эксцентрик.

Подключи тормоз, если снимал.

Теперь можешь ехать. Возьми с собой запасную камеру и монтажки — пригодятся в дороге.