Великолепные моторы ВАЗ: от Копейки до Нивы

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Двигатели ВАЗа зарекомендовали себя как надёжные и неприхотливые агрегаты, способные работать в различных условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Farsizabon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мотор автомобиля ВАЗ-2102

Их простота и доступность запчастей сделали их популярными среди автолюбителей, а возможность модернизации позволяет и сегодня успешно использовать эти моторы в современных проектах.

ВАЗ-2101 "Копейка" — начало эпохи

Мотор: 1.2 л, 64 л. с. Основан на итальянском двигателе от Fiat 124, адаптирован под советские реалии: грязь, мороз и плохой бензин.

Надёжный, неприхотливый, легко ремонтировался во дворе — идеальный первый мотор СССР.

ВАЗ-2103 и 2106 — премиум-класс своего времени

Моторы: от 1.5 до 1.6 л, до 80 л. с. Более тяговитые и плавные в работе — для более "солидной" публики.

У 2106 двигатель был практически эталоном: заводился в мороз, прощал перегревы, тянул при полной загрузке.

ВАЗ-2108/2109 — "Спутник" с характером

Мотор: от 1.1 до 1.5 л. Первые ВАЗы с передним приводом и поперечно установленным двигателем.

Более лёгкие и динамичные, эти моторы были проще в ремонте и экономичнее — мечта молодёжи 80-90-х.

ВАЗ-2121 "Нива" — мотор, покоривший бездорожье

Мотор: 1.6 л, 72 л. с. Основан на двигателе от 2106, но с переделками под постоянный полный привод.

Компактный, тяговитый и выносливый — этот двигатель доказал, что "советский внедорожник" может стать экспортным хитом.

"Ниву" полюбили даже за границей — от Канады до Австралии.

Моторы ВАЗа — это техногенная душа советского автопрома: простые, надёжные, легко чинятся под деревом и заводятся в -30. От первой "Копейки" до легендарной "Нивы" — каждый мотор стал частью истории.