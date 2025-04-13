Великолепные моторы ВАЗ: от Копейки до Нивы

Двигатели ВАЗа зарекомендовали себя как надёжные и неприхотливые агрегаты, способные работать в различных условиях.
Их простота и доступность запчастей сделали их популярными среди автолюбителей, а возможность модернизации позволяет и сегодня успешно использовать эти моторы в современных проектах.
ВАЗ-2101 "Копейка" — начало эпохи
Мотор: 1.2 л, 64 л. с. Основан на итальянском двигателе от Fiat 124, адаптирован под советские реалии: грязь, мороз и плохой бензин.
Надёжный, неприхотливый, легко ремонтировался во дворе — идеальный первый мотор СССР.
ВАЗ-2103 и 2106 — премиум-класс своего времени
Моторы: от 1.5 до 1.6 л, до 80 л. с. Более тяговитые и плавные в работе — для более "солидной" публики.
У 2106 двигатель был практически эталоном: заводился в мороз, прощал перегревы, тянул при полной загрузке.
ВАЗ-2108/2109 — "Спутник" с характером
Мотор: от 1.1 до 1.5 л. Первые ВАЗы с передним приводом и поперечно установленным двигателем.
Более лёгкие и динамичные, эти моторы были проще в ремонте и экономичнее — мечта молодёжи 80-90-х.
ВАЗ-2121 "Нива" — мотор, покоривший бездорожье
Мотор: 1.6 л, 72 л. с. Основан на двигателе от 2106, но с переделками под постоянный полный привод.
Компактный, тяговитый и выносливый — этот двигатель доказал, что "советский внедорожник" может стать экспортным хитом.
"Ниву" полюбили даже за границей — от Канады до Австралии.
Моторы ВАЗа — это техногенная душа советского автопрома: простые, надёжные, легко чинятся под деревом и заводятся в -30. От первой "Копейки" до легендарной "Нивы" — каждый мотор стал частью истории.
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