Электромобили под угрозой: пожар на крупнейшем аккумуляторном заводе

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Пожар на одном из важнейших объектов современной энергетики вызвал серьёзную тревогу: загорелся крупнейший в мире завод по производству литиевых аккумуляторов - цех компании CATL, расположенный в китайской провинции Фуцзянь. И это событие может повлиять на всю индустрию электромобилей.

Фото: freepik.com by vector_corp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожарный тушит горящее здание из шланга

Что произошло

По информации местных СМИ, пожар вспыхнул утром 5 апреля. Огонь охватил одну из производственных линий, и вскоре чёрный дым поднялся на десятки метров. На место прибыли десятки пожарных расчётов. Пострадавших, по предварительным данным, нет, но материальный ущерб — колоссальный.

Почему это важно

Этот завод принадлежит CATL — крупнейшему в мире производителю литиевых батарей, поставляющему компоненты для таких гигантов, как Tesla, BMW, Mercedes, Volkswagen и многих других. Любая остановка производства даже на несколько дней может вызвать задержки поставок, рост цен и сбои в логистике.

Возможны перебои в поставках

Эксперты уже прогнозируют, что инцидент может сказаться на цепочках поставок. Особенно уязвимыми окажутся модели электрокаров, которые используют аккумуляторы CATL, включая как премиум-сегмент, так и массовый рынок.

"Мы пока не знаем масштабов разрушений, но сам факт пожара — уже повод для беспокойства", — заявляют аналитики отрасли.

Причины — под вопросом

Официальные причины возгорания пока не названы. Однако это не первый случай возгорания на производстве литиевых батарей, что снова поднимает вопрос о безопасности технологий и контроле на производстве.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

