Обновление, которое ждали: Duster с новым мотором на старте продаж

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Кроссовер Dacia Duster давно стал народным любимцем: доступная цена, простота обслуживания и универсальность сделали его хитом на дорогах Европы и не только. А теперь он стал ещё интереснее — всё благодаря новому бензиновому двигателю, который расширяет линейку моторов и делает Duster более сбалансированным вариантом для широкого круга водителей.

Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain двигатель

Что за двигатель

Речь идёт о 1,2-литровом бензиновом турбомоторе TCe 130, который теперь предлагается для моделей с передним и полным приводом. Это современный трёхцилиндровый агрегат, выдающий 130 л. с., оснащённый мягкой гибридной системой (MHEV).

Почему это важно?

Больше мощности по сравнению с базовыми версиями

Лучший отклик на низких оборотах , особенно в городе

Снижение расхода топлива благодаря гибридной системе

Соответствие новым экологическим нормам

Экономично, но не скучно

Несмотря на компактный объём, двигатель показывает отличную динамику для своего класса. А мягкий гибрид помогает экономить топливо и снизить выбросы, не усложняя вождение. Никаких розеток — всё работает само, без вмешательства водителя.

Новые версии, больше выбора

Новый мотор предлагается в комплектациях Expression, Journey и Extreme. С ним можно получить как механическую коробку передач, так и полноприводную трансмиссию - отличный вариант для тех, кто часто ездит по бездорожью или просто хочет уверенности зимой.

"Этот двигатель делает Duster более универсальным — и при этом остаётся в рамках разумного бюджета", — пишут автоэксперты.

Уточнения

Dacia Duster (Да́стер — от англ. dust — «пыль») — внедорожник, разработанный в техноцентре Renault в Гвианкуре.

