5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста

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Возраст — это не повод отказываться от вождения. Напротив, всё больше людей за 60 остаются за рулём, но выбирают машины, адаптированные под новые потребности: с комфортной посадкой, мягким ходом и понятной электроникой. Эксперты составили список лучших моделей для водителей старшего возраста, и он получился очень разнообразным.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тойота Ярис

Что важно при выборе

Для водителей в возрасте на первый план выходят:

Высокая и удобная посадка

Широкие дверные проёмы

Хорошая обзорность

Простое и понятное управление

Плавная подвеска и мягкий руль

Безопасность и надёжность

Кроме того, важны автоматическая коробка передач и минимальная необходимость напрягать спину или колени при посадке и высадке.

Лучшие модели по мнению экспертов

1. Toyota Yaris Cross

Компактный кроссовер с удобной посадкой, экономичный и оснащённый современными ассистентами. Отлично подойдёт для города.

2. Honda CR-V

Один из лидеров в классе. Просторный салон, высокий уровень безопасности и надёжность — всё, что нужно водителю любого возраста.

3. Hyundai Tucson

Мягкий ход, эргономика на высоте, большие экраны и простое управление климатом и мультимедиа. Идеален для тех, кто хочет чувствовать себя современно, но не теряться в функциях.

4. Subaru Forester

Полный привод, высокая посадка, надёжность и простой интерьер. Удобный выбор для тех, кто любит поездки за город.

5. Dacia Duster

Бюджетный, но удобный кроссовер с базовым, но надёжным набором опций. Идеален для тех, кто ищет простоту.

"С возрастом хочется меньше думать о машине — и просто ехать. Эти модели именно об этом", — отмечают автообозреватели.

Стоит ли брать электромобиль

Для пожилых водителей электромобили тоже могут быть удачным выбором — особенно если пробеги небольшие, а зарядка доступна дома. Например, такие модели, как Nissan Leaf или Hyundai Kona Electric, уже вошли в списки комфортных машин для возрастной аудитории.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

