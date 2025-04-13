Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Штрих-коды не совпали: Дима Билан раскрыл, почему на самом деле отказал Татьяне Ткачук в дуэте
Как в СССР разрабатывали оружие будущего: от лазеров до боевых роботов
От жирных пятен до блеска: как очистить духовку паром за 30 минут и без усилий
Блестящие волосы без салона: три средства, которые стоит попробовать
Ленивая!: взмокший Тарасов публично унизил Костенко в спортзале
Залейте хлеб кипятком и подождите: удобрение для огурцов готово
Рыбный бэдтрип: нароктики угрожают популяции лосося
Всего 1 тренировка поможет сжечь 1000 ккал: 5 способов быстрого похудения
46-летний виски Bushmills: почему он стал легендой в мире элитных напитков

5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста

2:17
Авто

Возраст — это не повод отказываться от вождения. Напротив, всё больше людей за 60 остаются за рулём, но выбирают машины, адаптированные под новые потребности: с комфортной посадкой, мягким ходом и понятной электроникой. Эксперты составили список лучших моделей для водителей старшего возраста, и он получился очень разнообразным.

Тойота Ярис
Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тойота Ярис

Что важно при выборе

Для водителей в возрасте на первый план выходят:

  • Высокая и удобная посадка

  • Широкие дверные проёмы

  • Хорошая обзорность

  • Простое и понятное управление

  • Плавная подвеска и мягкий руль

  • Безопасность и надёжность

Кроме того, важны автоматическая коробка передач и минимальная необходимость напрягать спину или колени при посадке и высадке.

Лучшие модели по мнению экспертов

1. Toyota Yaris Cross
Компактный кроссовер с удобной посадкой, экономичный и оснащённый современными ассистентами. Отлично подойдёт для города.

2. Honda CR-V
Один из лидеров в классе. Просторный салон, высокий уровень безопасности и надёжность — всё, что нужно водителю любого возраста.

3. Hyundai Tucson
Мягкий ход, эргономика на высоте, большие экраны и простое управление климатом и мультимедиа. Идеален для тех, кто хочет чувствовать себя современно, но не теряться в функциях.

4. Subaru Forester
Полный привод, высокая посадка, надёжность и простой интерьер. Удобный выбор для тех, кто любит поездки за город.

5. Dacia Duster
Бюджетный, но удобный кроссовер с базовым, но надёжным набором опций. Идеален для тех, кто ищет простоту.

"С возрастом хочется меньше думать о машине — и просто ехать. Эти модели именно об этом", — отмечают автообозреватели.

Стоит ли брать электромобиль

Для пожилых водителей электромобили тоже могут быть удачным выбором — особенно если пробеги небольшие, а зарядка доступна дома. Например, такие модели, как Nissan Leaf или Hyundai Kona Electric, уже вошли в списки комфортных машин для возрастной аудитории.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат
Красота и стиль
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат Аудио 
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Шоу-бизнес
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты Аудио 
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Наука и техника
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия? Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Последние материалы
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Волосы снова секутся? Попробуйте эти правила расчёсывания
Кортеж Меган Маркл стал посмешищем: герцогиня попыталась обмануть папарацци и опозорилась
Этот сорт даёт свёклу, как в детстве — а вы о нём даже не знали
Ваши краны текут слабо? Этот трюк с аэратором решит проблему за пару минут
Московский диплом подождёт: внучка Шуфутинского Анна сделала решительный шаг — вот где она теперь будет учиться
Тайна отжиманий раскрыта: вот какой стиль сжигает больше калорий
5 зон, которые сделают ваш дом комфортным — но ими часто пренебрегают
Хачапури как из печи: один поворот сковороды — и готово
Россия готовит долгосрочные решения для энергоснабжения Приднестровья: вот что предшествовало этой инициативе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.