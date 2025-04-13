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ТОП-5 автозаводов СССР, переживших рыночную перестройку

3:03
Авто

История советского автопрома — это не только ЗиЛ и "копейка", но и борьба за выживание в 1990-е.

Сварочный цех Ижевского автозавода
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сварочный цех Ижевского автозавода

После распада СССР многие автозаводы обанкротились, развалились или превратились в складские руины, но некоторые выжили, адаптировались и работают до сих пор.

Вот ТОП-5 автозаводов СССР, переживших рыночную перестройку и продолжающих выпускать машины:

1. АвтоВАЗ (ВАЗ, Тольятти)

Легендарные модели: "Копейка" (ВАЗ-2101), "Нива", LADA Samara.

После 90-х:

  • Пережил тяжёлые времена, массовые увольнения, конкуренцию с иномарками.
  • В начале 2000-х — частично приватизирован, с 2012 года под контролем Renault-Nissan, позже — Группы АвтоВАЗ под эгидой "Ростеха".

Сейчас производит современные LADA Granta, Vesta, Niva Travel и др.

Факт: Самый крупный автозавод Восточной Европы, с богатым экспортом в страны СНГ и не только.

2. КАМАЗ (Набережные Челны)

Советский гигант по производству грузовиков и спецтехники.

В 90-е:

  • Производство резко упало, но армейские и госзаказы спасли завод.
  • В 2000-х началась модернизация, совместные проекты с Mercedes-Benz.

Сейчас:

  • Выпускает современные грузовики, автобусы, электробусы.
  • Участвует в международных гонках "Дакар" и даже выигрывает!

3. УАЗ (Ульяновский автозавод)

Легенды: УАЗ-469 ("козёл"), "буханка", УАЗ-Патриот.

В 90-е:

  • Завод сильно просел, но выжил за счёт армии, МЧС и фанатов внедорожников.
  • В 2000-х началась рестайлизация и обновление модельного ряда.

Сейчас:

  • Выпускает УАЗ "Патриот", "Профи" и до сих пор культовую "буханку".
  • Сохранил нишу недорогих, простых и проходимых внедорожников.

4. ГАЗ (Горьковский автозавод)

Хиты СССР: ГАЗ-24 "Волга", ГАЗ-66, ГАЗель.

После перестройки:

  • Отказ от легковых машин, фокус на коммерческом транспорте.
  • Перешёл под контроль группы "ГАЗ" (была часть империи Дерипаски).

Сейчас:

  • Выпускает ГАЗели NEXT, Соболи, грузовики и автобусы.
  • Модернизировался, наладил экспорт в СНГ, Ближний Восток, Африку.

5. БелАЗ (Белорусский автозавод, Жодино)

Советский гигант по производству карьерных самосвалов.

После распада СССР:

  • Завод остался в Белоруссии и не распался, а наоборот — начал мощную модернизацию.
  • В 2000-х стал мировым лидером по производству сверхтяжёлой техники.

Сейчас:

  • Делает гигантские самосвалы до 450 тонн (рекордсмены).
  • Продаётся в десятки стран мира, включая Канаду, Индию, Китай.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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