ТОП-5 автозаводов СССР, переживших рыночную перестройку

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История советского автопрома — это не только ЗиЛ и "копейка", но и борьба за выживание в 1990-е.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сварочный цех Ижевского автозавода

После распада СССР многие автозаводы обанкротились, развалились или превратились в складские руины, но некоторые выжили, адаптировались и работают до сих пор.

Вот ТОП-5 автозаводов СССР, переживших рыночную перестройку и продолжающих выпускать машины:

1. АвтоВАЗ (ВАЗ, Тольятти)

Легендарные модели: "Копейка" (ВАЗ-2101), "Нива", LADA Samara.

После 90-х:

Пережил тяжёлые времена, массовые увольнения, конкуренцию с иномарками.

В начале 2000-х — частично приватизирован, с 2012 года под контролем Renault-Nissan, позже — Группы АвтоВАЗ под эгидой "Ростеха".

Сейчас производит современные LADA Granta, Vesta, Niva Travel и др.

Факт: Самый крупный автозавод Восточной Европы, с богатым экспортом в страны СНГ и не только.

2. КАМАЗ (Набережные Челны)

Советский гигант по производству грузовиков и спецтехники.

В 90-е:

Производство резко упало, но армейские и госзаказы спасли завод.

В 2000-х началась модернизация, совместные проекты с Mercedes-Benz.

Сейчас:

Выпускает современные грузовики, автобусы, электробусы.

Участвует в международных гонках "Дакар" и даже выигрывает!

3. УАЗ (Ульяновский автозавод)

Легенды: УАЗ-469 ("козёл"), "буханка", УАЗ-Патриот.

В 90-е:

Завод сильно просел, но выжил за счёт армии, МЧС и фанатов внедорожников.

В 2000-х началась рестайлизация и обновление модельного ряда.

Сейчас:

Выпускает УАЗ "Патриот", "Профи" и до сих пор культовую "буханку".

Сохранил нишу недорогих, простых и проходимых внедорожников.

4. ГАЗ (Горьковский автозавод)

Хиты СССР: ГАЗ-24 "Волга", ГАЗ-66, ГАЗель.

После перестройки:

Отказ от легковых машин, фокус на коммерческом транспорте.

Перешёл под контроль группы "ГАЗ" (была часть империи Дерипаски).

Сейчас:

Выпускает ГАЗели NEXT, Соболи, грузовики и автобусы.

Модернизировался, наладил экспорт в СНГ, Ближний Восток, Африку.

5. БелАЗ (Белорусский автозавод, Жодино)

Советский гигант по производству карьерных самосвалов.

После распада СССР:

Завод остался в Белоруссии и не распался, а наоборот — начал мощную модернизацию.

В 2000-х стал мировым лидером по производству сверхтяжёлой техники.

Сейчас: