ТОП-5 автозаводов СССР, переживших рыночную перестройку
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История советского автопрома — это не только ЗиЛ и "копейка", но и борьба за выживание в 1990-е.
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сварочный цех Ижевского автозавода
После распада СССР многие автозаводы обанкротились, развалились или превратились в складские руины, но некоторые выжили, адаптировались и работают до сих пор.
Вот ТОП-5 автозаводов СССР, переживших рыночную перестройку и продолжающих выпускать машины:
1. АвтоВАЗ (ВАЗ, Тольятти)
Легендарные модели: "Копейка" (ВАЗ-2101), "Нива", LADA Samara.
После 90-х:
- Пережил тяжёлые времена, массовые увольнения, конкуренцию с иномарками.
- В начале 2000-х — частично приватизирован, с 2012 года под контролем Renault-Nissan, позже — Группы АвтоВАЗ под эгидой "Ростеха".
Сейчас производит современные LADA Granta, Vesta, Niva Travel и др.
Факт: Самый крупный автозавод Восточной Европы, с богатым экспортом в страны СНГ и не только.
2. КАМАЗ (Набережные Челны)
Советский гигант по производству грузовиков и спецтехники.
В 90-е:
- Производство резко упало, но армейские и госзаказы спасли завод.
- В 2000-х началась модернизация, совместные проекты с Mercedes-Benz.
Сейчас:
- Выпускает современные грузовики, автобусы, электробусы.
- Участвует в международных гонках "Дакар" и даже выигрывает!
3. УАЗ (Ульяновский автозавод)
Легенды: УАЗ-469 ("козёл"), "буханка", УАЗ-Патриот.
В 90-е:
- Завод сильно просел, но выжил за счёт армии, МЧС и фанатов внедорожников.
- В 2000-х началась рестайлизация и обновление модельного ряда.
Сейчас:
- Выпускает УАЗ "Патриот", "Профи" и до сих пор культовую "буханку".
- Сохранил нишу недорогих, простых и проходимых внедорожников.
4. ГАЗ (Горьковский автозавод)
Хиты СССР: ГАЗ-24 "Волга", ГАЗ-66, ГАЗель.
После перестройки:
- Отказ от легковых машин, фокус на коммерческом транспорте.
- Перешёл под контроль группы "ГАЗ" (была часть империи Дерипаски).
Сейчас:
- Выпускает ГАЗели NEXT, Соболи, грузовики и автобусы.
- Модернизировался, наладил экспорт в СНГ, Ближний Восток, Африку.
5. БелАЗ (Белорусский автозавод, Жодино)
Советский гигант по производству карьерных самосвалов.
После распада СССР:
- Завод остался в Белоруссии и не распался, а наоборот — начал мощную модернизацию.
- В 2000-х стал мировым лидером по производству сверхтяжёлой техники.
Сейчас:
- Делает гигантские самосвалы до 450 тонн (рекордсмены).
- Продаётся в десятки стран мира, включая Канаду, Индию, Китай.
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