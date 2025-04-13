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ТОП-5 советских мотоциклов, которые легко восстановить

3:09
Авто

Советские мотоциклы хороши тем, что просты, и большинство их можно оживить даже в деревенском сарае — главное, чтобы руки были из плеч.

Мотоцикл Минск во Владивостоке ф1
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотоцикл Минск во Владивостоке ф1

Вот ТОП-5 советских мотоциклов, которые проще всего восстановить — с учётом доступности запчастей, конструктивной простоты и сообщества фанатов.

1. Минск ММВЗ-3.112

Годы выпуска: 1974-1990-е. Двигатель: 2-тактный, 125 куб. см.

Почему легко восстановить:

  • Море запчастей до сих пор в продаже.
  • Элементарная конструкция, минимум электрики.
  • Отличный выбор для новичков в реставрации.

Часто покупают в "убитом" виде за копейки, восстанавливают за месяц-два и катаются по дачам и полям.

2. ИЖ Планета-3/Планета-5

Годы выпуска: 1969-2008. Двигатель: 350 куб. см

Почему легко:

  • Простой, надёжный мотор.
  • Широкая база "донора": можно собирать из кучи разнокалиберных деталей.
  • Есть целые группы в VK и форумах — помогут с советом и деталью.

Поддаётся кастомизации: можно сделать кафе-рейсер, трайк или "олдскул-чоппер".

3. Урал М-63/М-67

Годы выпуска: 1965-1984. Двигатель: оппозит, 650 куб. см.

Почему легко:

  • Простой оппозитный двигатель с воздушным охлаждением.
  • Запчастей — море, особенно в регионах.
  • Многие Уралы до сих пор на ходу в деревнях — берёшь с документами и чинишь.

Классика с коляской: надёжно, солидно, можно ездить и зимой.

4. Ковровец К-175/Восход-2

Годы выпуска: 1960-1976. Двигатель: 175 куб. см.

Почему легко:

  • Очень простая механика.
  • Большинство узлов ремонтируются "на коленке".
  • Идеален как первый проект для восстановления.

Винтажный вид и олдскульный звук цепляют даже тех, кто к мотоциклам равнодушен.

5. Тула ТМЗ-5.952 (мотороллер-внедорожник)

Годы выпуска: 1980-е — 1990-е. Двигатель: 2-тактный, 200 куб. см.

Почему легко:

  • Почти всё сварное, металлическое — не ломается, а гнётся.
  • Редкий, но фанаты есть — на форумах прямо схемы с гайками и винтами.
  • Может использовать детали от других мотоциклов.

Выглядит брутально и странно — идеально для выставок ретротехники или душевных покатушек.

Запчасти можно искать на форумах вроде Мото-Ретро-Клубов,, на разборках — целые сараи стоят с мото-запчастями, на заводах/малых производствах — до сих пор делают поршни, цилиндры, карбюраторы!

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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