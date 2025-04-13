ТОП-5 советских мотоциклов, которые легко восстановить

Советские мотоциклы хороши тем, что просты, и большинство их можно оживить даже в деревенском сарае — главное, чтобы руки были из плеч.
Вот ТОП-5 советских мотоциклов, которые проще всего восстановить — с учётом доступности запчастей, конструктивной простоты и сообщества фанатов.
1. Минск ММВЗ-3.112
Годы выпуска: 1974-1990-е. Двигатель: 2-тактный, 125 куб. см.
Почему легко восстановить:
Часто покупают в "убитом" виде за копейки, восстанавливают за месяц-два и катаются по дачам и полям.
2. ИЖ Планета-3/Планета-5
Годы выпуска: 1969-2008. Двигатель: 350 куб. см
Почему легко:
Поддаётся кастомизации: можно сделать кафе-рейсер, трайк или "олдскул-чоппер".
3. Урал М-63/М-67
Годы выпуска: 1965-1984. Двигатель: оппозит, 650 куб. см.
Почему легко:
Классика с коляской: надёжно, солидно, можно ездить и зимой.
4. Ковровец К-175/Восход-2
Годы выпуска: 1960-1976. Двигатель: 175 куб. см.
Почему легко:
Винтажный вид и олдскульный звук цепляют даже тех, кто к мотоциклам равнодушен.
5. Тула ТМЗ-5.952 (мотороллер-внедорожник)
Годы выпуска: 1980-е — 1990-е. Двигатель: 2-тактный, 200 куб. см.
Почему легко:
Выглядит брутально и странно — идеально для выставок ретротехники или душевных покатушек.
Запчасти можно искать на форумах вроде Мото-Ретро-Клубов,, на разборках — целые сараи стоят с мото-запчастями, на заводах/малых производствах — до сих пор делают поршни, цилиндры, карбюраторы!
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