ТОП-5 женских автомобилей в России

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Женщины в России давно уже не просто "пассажиры" — за рулём их всё больше, и к выбору машины они подходят практично, стильно и с умом.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Vesta SW

Вот ТОП-5 самых популярных и удобных женских автомобилей в России, по совокупности: удобство, цена, надёжность, дизайн и "легкость" в вождении.

1. Kia Rio/Rio X

Почему любят женщины:

Компактный, юркий, с отличной управляемостью.

Невысокий расход топлива.

Есть как седан, так и хэтчбек-кроссовер (Rio X) — выбирай, что ближе.

Часто берут с автоматом, климат-контролем и камерой заднего вида. Идеален для города — парковка, пробки, манёвры.

2. Hyundai Solaris

Близкий родственник Kia Rio, но с чуть другим дизайном и салоном.

Очень удобный, надёжный и некапризный автомобиль.

Отличный выбор для тех, кто хочет новую машину без переплат и головной боли.

Подходит и для молодых девушек, и для мам с детьми — универсальный стиль.

3. Volkswagen Polo/Taos

Polo (седан) — строгий, немецкий минимализм. Taos — компактный кроссовер, который полюбился за практичность и безопасность.

Женщины ценят VW за:

Лаконичный интерьер,

Хорошую подвеску,

Приятную "европейскую" езду.

Плюс — отличная репутация и ликвидность при продаже.

4. Renault Kaptur/Duster

Kaptur — стильный кроссовер с высоким клиренсом и простым управлением. Duster — если нужен внедорожный характер, но без жертв удобства.

Почему женский выбор:

Посадка повыше = лучше видно дорогу.

Мягкий руль, лёгкий автомат.

Яркие цвета, особенно у Kaptur.

Подходит для активных, современных девушек, которые не боятся бездорожья или выезда на дачу.

5. LADA Vesta/XRay

Лучшая из "доступных" моделей для девушек, кто выбирает новую, но недорогую машину. Vesta — симпатичный седан с хорошей комплектацией. XRay — мини-кроссовер, модный и компактный.

Доступные запчасти, дешёвое обслуживание и лёгкость в управлении делают её любимицей среди начинающих автомобилисток.

При выборе автомобиля рекомендуется сначала протестировать модели, чтобы понять, какая машина лучше подходит именно вам.