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Автосервис СССР: там лечили машины ключом, верой и маминым советом

2:19
Авто

В СССР машины не просто возили людей, а воспитывали.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Каждая "копейка" или "Москвич" была не средством передвижения, а боевым товарищем. И если вдруг что-то начинало греметь, дымить или капать — это не был повод паниковать. Это был вызов.

И каждый такой вызов принимали в местах, где не было Wi-Fi, но всегда находился верный ключ на 13. Там, в полутёмных гаражах и обитала настоящая магия — автосервис СССР.

В мастерских советских времён не существовало фразы "заменим блок управления". Там всё либо чинилось, либо обходилось. А чаще — допиливалось. Механики были мастерами не только по железу, но и по изобретательству. У кого нет прокладки — вырежем из картона. Течёт сальник — подмотай капроновую нитку. Скрипит? Ничего, "само пройдёт" — или замажем солидолом.

Клиенты приезжали не по записи, а "по знакомству". Гараж знал всех и обо всех. Могли починить машину, подсказать, где достать редкую запчасть, и даже сварганить крепкий чай на плитке в углу.

Там не ругали, если что-то "сделал сам, но хуже". Там говорили: "Ничего страшного. Сейчас разберём, глянем, сделаем как надо".

Опыта не было? Не беда. Тебе покажут, дадут подержать фонарик (правда, ты будешь всегда светить не туда), и со временем ты станешь частью братства гаражной веры.

А вера эта была простая: если не заводится — значит, дело поправимое. Главное — не спеши. Попей чай, посмотри в карбюратор, вспомни, как это делал отец. Или просто позвони маме — вдруг она вспомнит, как дядя Коля "там чинил проводок какой-то".

И ведь работало. Чинили, ездили, жили.

Автосервис СССР — это было не просто место. Это был ритуал, философия, образ жизни. Там не столько чинили машины, сколько укрепляли дух. Не было компьютеров, но была смекалка. Не было каталогов, но был сосед с нужной гайкой.

Сегодня всё поменялось: сканеры, сервисы, очереди, гарантия.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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