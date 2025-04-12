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Как звучала весна в СССР: рёв мотоциклов и запах двухтактного масла

1:33
Авто

Весна в Советском Союзе начиналась не с капели — а с утреннего рева.

Раритетный мотоцикл «Урал» с мотопомпой в Йошкар-Оле
Фото: commons.wikimedia.org by ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раритетный мотоцикл «Урал» с мотопомпой в Йошкар-Оле

Когда лёд только начал сходить, и снег ещё лежал в тени, из гаражей и сараев вытаскивали своих железных коней: "Мински", "Ижи", "Явы", "Днепры". Это было не просто пробуждение техники — это было пробуждение жизни.

Громче соловья: рёв мотора

Первым просыпался дедовский "Урал" — с трудом, через дёрганье кик-стартера, с облаком сизого дыма. Потом за ним оживали и остальные:

  • тонкий, визгливый голос "Минска",
  • басовитое урчание "Ижа",
  • уверенный хрип "Явы".

Каждый двор знал свои ноты весны.

Запах свободы: двухтактное масло

Сильный, едкий, но до странного родной запах — смесь бензина и масла, которая оставалась на одежде, руках, волосах. Это был аромат свободы, скорости и первой пыли на асфальте. Даже ветер как будто нес по улицам этот двухтактный дух — и все понимали: началось.

Весна на слух и на вкус

Где-то рядом дети пинали мяч, кто-то протирал ветошью "Победу" или "Москвич", а на подоконниках уже стучали радио: "Маяк", "Юность", и, может, где-то "Магомаев". Но фоном всему был мотоцикл — главный музыкальный инструмент весны.

Весна в СССР звучала по-мужски: с ревом, с пылью, с копотью. И пахла так, что этот запах до сих пор всплывает где-то в памяти, стоит только услышать мотоцикл за окном.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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