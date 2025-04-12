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ТОП-5 самых знаменитых моторов СССР

2:23
Авто

Советские моторы — это не просто железо. Это запах бензина на рассвете, звук заводящегося Урала в мороз, и гордость за технику, сделанную "на века".

Двигатель ГАЗ-53 ф2
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Двигатель ГАЗ-53 ф2

Многие из этих моторов стали по-настоящему легендарными — узнаваемыми, мощными и живучими. Вот пять таких движков, которые оставили след в истории.

1. ВАЗ-2101 — двигатель ВАЗ-2101

Объём: 1.2 л. Мощность: ~64 л. с.

Чем знаменит: народный мотор — его ставили на миллионы "Жигулей", и он стал символом эпохи. Простой, ремонтопригодный, выносливый.

2. ЗиЛ-130 — V8

Объём: 6.0 л. Мощность: ~150 л. с.

Чем знаменит: мотор, который вёз страну. Работал в армии, на стройках, в сельском хозяйстве. Его звук — как рёв трудовой мощи.

3. ГАЗ-24 "Волга" — ЗМЗ-24Д

Объём: 2.4 л. Мощность: ~95 л. с.

Чем знаменит: престижный мотор для чиновников, врачей, инженеров. Надёжный, тихий и мощный — символ уважаемой жизни.

4. М-72 (Урал/Днепр) — оппозитный двигатель

Объём: 746 куб. см. Мощность: ~22 л. с.

Зачем знаменит: мотоциклетная классика, основанная на BMW R71. Громкий, живой и до сих пор любим байкерами.

5. Т-34 — дизель В-2

Объём: 38.8 л, V12. Мощность: 500 л. с.

Зачем знаменит: сердце победы. Мотор, на котором прошли всю войну. Новаторский, дизельный, сверхнадёжный.

От скромного двигателя "копейки" до танкового дизеля на 39 литров — советские моторы были разными, но всегда со своим характером. Некоторые до сих пор живы и работают, как ни в чём не бывало. Это не просто техника — это частица истории, в которую можно сесть, завестись и уехать в прошлое.

двигатели СССР
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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