Почему Москвич в СССР был любимцем учёных и инженеров

Если "Жигули” были про моду, "Волга” — про статус, то "Москвич” — это была машина для тех, кто "думал”.
Умный, спокойный, чуть упрямый — он идеально подходил тем, кто носил очки, знал Пифагора и читал "Науку и жизнь”.
Машина для инженеров, преподавателей, кандидатов наук.
Надёжный и понятный, как логарифм
Конструкторы "Москвича” делали его не гламурным, а технически честным. Он был не самый быстрый, не самый мягкий — зато продуманный.
Мотор на 1.5 литра тянул терпеливо, не рыча. Как и сам владелец — работал тихо, но долго.
Не кричал статусом — но внушал уважение
"Волга” — это "для больших людей”. "Жигули” — "для удачливых”. А "Москвич” — для тех, кто добился сам, умом.
Учёные, аспиранты, радиоинженеры, преподаватели. Он стоял у стен НИИ и КПИ, возле МГУ и во дворах института связи.
Универсал — для дачи и чертежей
Особенно любили "Москвич-2137” — универсал.
Сюда влезало всё:
Никаких понтов. Всё — по делу.
Машина, на которой ездили "в экспедиции”
На "Москвичах” ездили в командировки, по стройкам, по археологическим раскопкам и в "экспедицию в Сибирь”.
Он не боялся грязи и зимы, заводился "с толкача” и тянул, пока не перегрелся.
Но редко ломался "всерьёз” — всё чинилось на месте.
"Москвич” не был машиной мечты — он был машиной дела. Его выбирали не сердцем, а разумом. А потом… влюблялись. Потому что в этой машине было то, что роднит её с её хозяином: упорство, честность и скромное достоинство.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.