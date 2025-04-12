Почему Москвич в СССР был любимцем учёных и инженеров

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Если "Жигули” были про моду, "Волга” — про статус, то "Москвич” — это была машина для тех, кто "думал”.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludek 21:37, 21 July 2006 (UTC), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Москвич

Умный, спокойный, чуть упрямый — он идеально подходил тем, кто носил очки, знал Пифагора и читал "Науку и жизнь”.

Машина для инженеров, преподавателей, кандидатов наук.

Надёжный и понятный, как логарифм

Конструкторы "Москвича” делали его не гламурным, а технически честным. Он был не самый быстрый, не самый мягкий — зато продуманный.

Двигатель работал ровно

Подвеска выдерживала дачные дороги

Прост в ремонте — инженер сам мог его обслуживать

Мотор на 1.5 литра тянул терпеливо, не рыча. Как и сам владелец — работал тихо, но долго.

Не кричал статусом — но внушал уважение

"Волга” — это "для больших людей”. "Жигули” — "для удачливых”. А "Москвич” — для тех, кто добился сам, умом.

Учёные, аспиранты, радиоинженеры, преподаватели. Он стоял у стен НИИ и КПИ, возле МГУ и во дворах института связи.

Универсал — для дачи и чертежей

Особенно любили "Москвич-2137” — универсал.

Сюда влезало всё:

Катушка провода

Чемодан с инструментами

И даже теща с пирогами и радиоаппаратурой

Никаких понтов. Всё — по делу.

Машина, на которой ездили "в экспедиции”

На "Москвичах” ездили в командировки, по стройкам, по археологическим раскопкам и в "экспедицию в Сибирь”.

Он не боялся грязи и зимы, заводился "с толкача” и тянул, пока не перегрелся.

Но редко ломался "всерьёз” — всё чинилось на месте.

"Москвич” не был машиной мечты — он был машиной дела. Его выбирали не сердцем, а разумом. А потом… влюблялись. Потому что в этой машине было то, что роднит её с её хозяином: упорство, честность и скромное достоинство.