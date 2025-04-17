Купил кроссовер — поставь блокиратор: защита от угона начинается с тебя

Китайские автомобили ворвались на российский рынок и быстро набрали популярность. Но вместе с ростом продаж резко вырос и интерес к ним со стороны угонщиков. Многие модели, как выясняется, не могут похвастаться достойной защитой с завода. Что делать владельцам? Об этом рассказал глава организации "Угона.нет" Дмитрий Андреев.
Основная ошибка — надежда на заводскую сигнализацию. Увы, для профессионального угонщика она — не преграда, а легкое препятствие. Андреев советует подходить к защите комплексно, иначе китайский кроссовер может уехать без следа за считаные минуты.
Эксперт рекомендует установить сразу несколько независимых систем:
Иммобилайзер — не даёт запустить двигатель без "ключа".
Механические блокираторы — "физическая" преграда, особенно эффективная.
GPS/ГЛОНАСС-трекинг — помогает быстро найти машину после угона.
Блокировка двигателя и цифровых шин — добавляет путаницы и времени злоумышленнику.
Отключение штатного радиоканала — не даёт использовать клонированные ключи.
Главный принцип: чем больше барьеров — тем больше шансов, что вор откажется от затеи.
Андреев подчёркивает: обращайтесь только в специализированные сервисы. Самостоятельная установка может оказаться не просто неэффективной, но и вредной для электроники автомобиля. Иногда "экономия" превращается в визит на эвакуаторе в автосервис.
Кроссо́вер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.
Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?