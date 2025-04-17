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Купил кроссовер — поставь блокиратор: защита от угона начинается с тебя

1:40
Авто

Китайские автомобили ворвались на российский рынок и быстро набрали популярность. Но вместе с ростом продаж резко вырос и интерес к ним со стороны угонщиков. Многие модели, как выясняется, не могут похвастаться достойной защитой с завода. Что делать владельцам? Об этом рассказал глава организации "Угона.нет" Дмитрий Андреев.

Преступник вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Преступник вскрывает машину

Сигнализация не спасёт

Основная ошибка — надежда на заводскую сигнализацию. Увы, для профессионального угонщика она — не преграда, а легкое препятствие. Андреев советует подходить к защите комплексно, иначе китайский кроссовер может уехать без следа за считаные минуты.

Что действительно работает

Эксперт рекомендует установить сразу несколько независимых систем:

  • Иммобилайзер — не даёт запустить двигатель без "ключа".

  • Механические блокираторы — "физическая" преграда, особенно эффективная.

  • GPS/ГЛОНАСС-трекинг — помогает быстро найти машину после угона.

  • Блокировка двигателя и цифровых шин — добавляет путаницы и времени злоумышленнику.

  • Отключение штатного радиоканала — не даёт использовать клонированные ключи.

Главный принцип: чем больше барьеров — тем больше шансов, что вор откажется от затеи.

Установка — не своими руками

Андреев подчёркивает: обращайтесь только в специализированные сервисы. Самостоятельная установка может оказаться не просто неэффективной, но и вредной для электроники автомобиля. Иногда "экономия" превращается в визит на эвакуаторе в автосервис.

Уточнения

Кроссо́вер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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