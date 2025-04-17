Кто учит — тот и отвечает: автошколы начнут оценивать по ДТП

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С 1 сентября 2025 года в российских автошколах стартуют масштабные изменения. Обновлённые правила обучения водителей затронут всё: от формата теоретических занятий до допуска к экзаменам. Что нового — рассказываем коротко и по делу.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сдача на водительские права

Теория — теперь онлайн, но с оговорками

Главное новшество: теоретический курс можно будет пройти дистанционно. Однако это не значит, что достаточно включить видео и «посидеть для галочки». Онлайн-формат потребует выполнения всех технических требований — система будет отслеживать посещаемость, вовлечённость и даже контрольные точки обучения.

Больше практики — больше уверенности

Для будущих водителей категории B (включая автомобили с «автоматом») увеличат количество практических часов. Цель — не просто сдать экзамен, а реально подготовиться к реальным условиям на дорогах. В программе появятся новые модули, включая нестандартные ситуации и аварийные сценарии.

Автошколы начнут оценивать

Появится рейтинг автошкол, сформированный на основе аварийности выпускников. Это даст будущим ученикам шанс выбрать не просто ближайшую школу, а ту, где реально учат.

Учебные центры — на апгрейд

Автошколам придётся обновить оборудование, симуляторы и автопарк. Все изменения — по новым стандартам. Вложения потребуются серьёзные, и, возможно, это повлияет на стоимость обучения.

Иностранцам — с ограничениями

А с 1 апреля 2025 года жестче станут правила для иностранных граждан: если человек включён в реестр на депортацию, он не будет допущен к сдаче экзаменов.

Уточнения

Автошкола — образовательное учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств.

