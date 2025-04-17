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Педаль в пол, а толку нет: как грязные форсунки убивают мощность

2:06
Авто

Автомобиль стал вялым, глохнет, дымит и не слушается педаль газа? Не спешите винить старость или погоду — возможно, причина куда проще (и опаснее): грязная топливная система.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Как рассказал директор департамента механического ремонта группы "Авилон" Павел Константинов, со временем топливная система любого авто загрязняется. И если не обратить на это внимание, последствия могут быть неприятными — от увеличения расхода топлива до серьёзных поломок.

Пять тревожных признаков, что пора заняться системой подачи топлива

1. Потеря мощности
Если машина разгоняется хуже, тупит на педали газа и в целом ведёт себя "вяло" — это может быть первым сигналом. Засорённые элементы мешают нормальной подаче топлива, и мотору просто нечем "дышать".

2. Дёрганья и нестабильная работа
Неровная работа двигателя, подёргивания на холостых — признак того, что топливо поступает рывками. Особенно часто виноваты грязные форсунки, нарушающие точную дозировку подачи.

3. Чёрный дым из выхлопной трубы
Это говорит о неполном сгорании топлива. Чаще всего причина — недостаток кислорода. Он возникает из-за забитого воздушного фильтра, но и нарушения в подаче топлива могут сыграть свою роль.

4. Проблемы с запуском двигателя
Авто не заводится с первого раза? Или вообще отказывается оживать по утрам? Причина может быть в топливном фильтре, который настолько забился, что не пропускает нужное количество топлива к форсункам.

5. Повышенный расход топлива
Иногда водители долго не обращают внимания на то, что "бак улетает" слишком быстро. Это — ещё один сигнал, что двигатель работает неэффективно, тратя больше, но получая меньше.

Загрязнение топливной системы — не мелочь, а скрытая угроза. Регулярная чистка, замена фильтров и контроль расхода — залог спокойной и предсказуемой езды.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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