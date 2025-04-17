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Сотни запусков в день: как мотор выживает в городских пробках

2:01
Авто

Экономия топлива, забота об экологии и технология будущего — всё это обещает система "старт-стоп", ставшая стандартом в современных автомобилях. Она автоматически отключает двигатель при остановке и запускает его при нажатии на педаль газа. Удобно? Безусловно. Но вот насколько это полезно для самого мотора — большой вопрос.

Пробка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробка

Система, которая напрягает двигатель

Руководитель технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев, объясняет: каждый запуск двигателя — стресс. В момент пуска масло ещё не успевает полностью смазать детали, а значит, в эти секунды трение выше обычного. При "старт-стопе" таких пусков за день может быть десятки, особенно в пробках. Итог — ускоренный износ и деградация моторного масла.

Короткие поездки — долгие последствия

Городской режим и частые остановки мешают двигателю как следует прогреваться. В результате:

  • масло остаётся холодным дольше обычного,

  • повышается риск накопления влаги и конденсата,

  • образуются вредные отложения.

Это снижает эффективность смазки и может привести к серьёзным поломкам.

Что делать, чтобы мотор выжил в пробках

  1. Выбирайте правильное масло. Оно должно быть устойчивым к окислению, с хорошими защитными свойствами.

  2. Сократите межсервисный интервал. Если ездите в городе — меняйте масло на 10-15% раньше рекомендованного срока.

  3. Смотрите на допуски. Некоторые производители, как Volkswagen, разрабатывают отдельные стандарты под "старт-стоп" (например, VW 508 00).

Система "старт-стоп" может быть полезной, но только при грамотном подходе к обслуживанию. Неподходящее масло или несвоевременная замена быстро обернутся проблемами. А потому экономия на топливе не должна становиться экономией на моторе.

Уточнения

Доро́жный зато́р — скопление на дороге транспортных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного участка дороги.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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