Два в одном: на дорогах появится новый знак — но не сразу

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В России может появиться новый дорожный знак — "Начало новой полосы". Он объединит в себе два действующих знака: один — о расширении дороги, второй — о направлениях движения по полосам. Такое предложение сейчас рассматривает Минтранс.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain дорожный знак

Что это значит для водителей

Если нововведение одобрят, то на участках с добавлением полосы можно будет установить один универсальный знак вместо двух. Это упростит восприятие информации и сделает навигацию на дорогах чуть менее запутанной.

Откуда информация

Об инициативе сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов. В своём телеграм-канале он опубликовал официальный ответ Минтранса, где указано: вопрос обоснован, и его целесообразность будет изучаться.

Когда ждать новинку

Пока — неизвестно. Ведомство не называет даже ориентировочных сроков внесения изменений в Правила дорожного движения и установки новых знаков на трассах.

Уточнения

Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.



