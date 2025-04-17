Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гаражный культ: зачем хранили поршни, которых не было в машине
Самые тихие, чистоплотные и дружелюбные породы для городских квартир
Как найти пятизвёздочный отель по цене бюджетного — советы путешественникам
Выращивание спаржи: терпение, которое стоит затрат
Рыба как в ресторане: гениальный трюк, чтобы она не разваливалась при жарке
Ягода, которая знает секрет молодости: не вишня, а настоящее оружие ЗОЖ
Секреты получения "бесплатных растений" от садовода
Токсичный бодипозитив или почему полные люди ненавидят ЗОЖников
Хотите сохранить красоту во время беременности? Начните с этих ритуалов ухода

Авто за копейки и кредит на годы: схема, в которую попадаются даже умные

1:54
Авто

На российских сайтах объявлений всё чаще мелькают сладкие предложения: авто с пробегом "из банковского конфиската" по цене мечты. Toyota Camry за два миллиона, Audi по стоимости Kia — звучит как подарок судьбы. Но за этим фасадом прячется схема, после которой вы останетесь без денег, без машины и с неподъёмным кредитом.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik
покупка автомобиля

Как всё устроено: спектакль с обманом

Вы звоните по объявлению — машина есть. Приезжаете в салон — увы, "только что забрали". Но, говорят вам, есть "почти такая же" — немного дороже. Причём оформить её можно прямо сейчас и даже в рассрочку.

Вам дают договор "на ознакомление". Но на деле вы уже подписываете настоящий кредит с кучей ненужных допов, страховок и услуг. В результате авто оказывается дороже на 1,5-2 миллиона рублей. А отказаться? Уже поздно — подписи стоят.

Почему это срабатывает

  • Иллюзия супервыгоды

  • Психологическое давление

  • Часами затянутая беседа, в которой внимание постепенно притупляется

  • Документы с мелким шрифтом и неочевидными формулировками

Проблема в том, что…

  • Подпись есть — значит, добровольно. Даже если обманули — формально всё по закону.

  • Полиция не поможет. Суды — долго, дорого и не всегда эффективно.

  • Объявления о "конфискате" — просто реклама. Салон ничем не обязан.

  • Реальный банковский конфискат продаётся партиями, через аукционы или крупные компании, а не по частным объявлениям.

Главный совет экспертов:

Если вас торопят, обещают "уникальное предложение" или просят подписать договор "просто на ознакомление" — уходите. Без предоплаты. Без подписей. Без сожалений.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Надёжный мотор, но коробка — беда: 5 трансмиссий, которые ломаются раньше срока
Авто
Надёжный мотор, но коробка — беда: 5 трансмиссий, которые ломаются раньше срока Аудио 
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Наука и техника
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался Аудио 
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Авто
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода Аудио 
Популярное
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?

Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Эти аптечные средства заставят вашу кожу сиять — лучшие находки по доступной цене
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
Последние материалы
Кошка, унаследовавшая миллионы: правда о самом богатом питомце
Не приправа, а гормональный регулятор: против пота, боли и стресса
Шампиньоны с начинкой, которые спасают любой стол
Молодые пенсионеры обрели смысл жизни за $3 500 в месяц
Остатки варёного картофеля — это новый кулинарный шедевр: что можно приготовить
Проехал в 2024-м — платишь по тарифу 2025-го: спорное нововведение о повторных штрафах
5 душистых кустарников, которые наполнят ваш сад прекрасным ароматом этим летом
Кожа подмышек потемнела? Вот как бережно её осветлить
Секрет идеальных мускул: вот почему Омега-3 нужно принимать перед тренировкой
Французский стартап бросил вызов Google и Microsoft — и это может сработать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.