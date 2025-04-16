Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Весной активизируются не только шиномонтажи, но и интернет-мошенники. Пока вы мечтаете о комплекте свежей резины по вкусной цене, они уже подбирают вам ловушку. Легально ли всё это? Увы, чаще всего — нет.
Адвокат Елена Кудерко отмечает резкий рост случаев обмана при онлайн-покупке шин. Главная схема: несуществующий товар по "суперцене". Деньги уходят, а шины так и остаются только на картинке.
Чтобы не стать жертвой виртуальных аферистов, достаточно соблюдать 5 простых шагов.
Любая честная компания укажет:
физический адрес,
телефон,
ИНН.
Если на сайте этих данных нет — бегите.
Изучайте мнения на сторонних площадках — "Отзовик", "Яндекс", "Google Карты". Проверьте URL: мошенники любят делать сайты-двойники с почти неотличимыми названиями.
Вбейте название продавца в 2ГИС или Яндекс. Карты. Есть ли отметка? Совпадают ли данные, есть ли реальные фотографии и часы работы? Если нет — дело нечисто.
Лучший вариант — оплата при получении. Онлайн-платёж — только через проверенные системы (например, СБП). Требуйте чек с QR-кодом — это документ. Никакие квитанции и накладные его не заменят.
Не соглашайтесь на предоплату без ясного графика доставки и адреса получения. Если продавец "плавает" в ответах — это уже сигнал.
Если шины стоят на 30-40% дешевле, чем в среднем по рынку — это не акция, а приманка. Чудес не бывает. Настоящие скидки бывают, но не настолько.
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.