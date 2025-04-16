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Один градус до беды: чего не делают опытные водители весной

1:44
Авто

С первыми солнечными днями у автомобилистов срабатывает инстинкт: зима закончилась, пора "переобуваться". Однако эта спешка может обойтись слишком дорого — и не только финансово.

Грязный снег
Фото: Flickr by Mark Turnauckas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грязный снег

Главная весенняя ловушка

Тысячи водителей по всей стране меняют зимние шины на летние, заливают воду вместо незамерзайки и расслабляются за рулём, уверенные: опасности позади. Но весна — сезон обманчивый. Днём асфальт может быть сухим, а утром — покрыт невидимым "чёрным льдом". И если вы поспешили, последствия могут быть серьёзными.

Почему спешат

  • Хочется забыть про снег и холод.

  • Кажется, что зимняя резина быстро изнашивается на сухом асфальте.

  • Давление "как у всех": очереди в шиномонтаж подталкивают поторопиться.

Но истина проста: если за бортом среднесуточная температура не поднялась стабильно выше +5 °C, ни о какой смене резины речи быть не может.

Зимняя резина не такая хрупкая

Если вы ездите спокойно — не дрифтите на перекрёстках и не "валите" в поворотах — ваши зимние шины не пострадают от весеннего асфальта. А вот если заменить их слишком рано, даже одна холодная ночь может стать роковой.

Незамерзайка до последней капли

Переход на воду или летний стеклоомыватель тоже не терпит спешки. Замёрзшая жидкость в бачке — не шутка: с утра стекло в лёд, а вы в панике ищете скребок.

Будьте умнее толпы

Очереди в шиномонтаж, советы соседей и весеннее настроение не должны диктовать решения. Проверяйте прогноз погоды, думайте о безопасности и не поддавайтесь ажиотажу.

Уточнения

Води́тель также шофёр — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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