Как заглянуть в душу мотора: проверка, которую может сделать каждый

Не обязательно быть автомехаником или иметь гараж, набитый приборами, чтобы понять — с мотором что-то не так. Иногда достаточно фонарика, тряпки и немного внимания. Рассказываем, как без автосервиса выявить основные признаки проблем с двигателем.
Открутите крышку и загляните внутрь.
Густой черный нагар? Это тревожно — причина может крыться в некачественном масле или редкой замене.
Белый налёт на крышке — не всегда страшно. Зимой и при коротких поездках часто появляется конденсат. Главное — чтобы это не было постоянным явлением.
Светло-коричневый налет — допустим.
Тёмный лак или сгустки — сигнал о тяжёлых условиях эксплуатации, мотор явно требует заботы.
Прогрейте мотор, открутите крышку маслозаливной горловины и слегка положите её обратно.
Если она слегка покачивается и даже немного засасывается внутрь — всё отлично.
Но если крышка подпрыгивает или из горловины идёт дым — это явные признаки износа.
Даже лёгкое "потение" в районе блока цилиндров — сигнал. Причина часто не просто в прокладках, а в повышенном давлении внутри двигателя. Поменяли прокладку — а течь возникла в другом месте? Значит, масло активно уходит, и это уже системная проблема.
Сизый дым — плохой знак, сгорает масло.
На прогретом моторе дайте пару раз "газу" — если дым снова появляется, пора задуматься.
Проверьте и саму выхлопную трубу — жирный налёт внутри говорит о хроническом "масложоре".
Эти простые шаги помогут вам понять, в каком состоянии мотор и есть ли повод для визита в сервис. Чем раньше заметите тревожные сигналы — тем дешевле обойдется ремонт.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
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