Как заглянуть в душу мотора: проверка, которую может сделать каждый

2:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Не обязательно быть автомехаником или иметь гараж, набитый приборами, чтобы понять — с мотором что-то не так. Иногда достаточно фонарика, тряпки и немного внимания. Рассказываем, как без автосервиса выявить основные признаки проблем с двигателем.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Работа с двигателем автомобиля

1. Маслозаливная горловина — зеркало здоровья мотора

Открутите крышку и загляните внутрь.

Густой черный нагар? Это тревожно — причина может крыться в некачественном масле или редкой замене.

Белый налёт на крышке — не всегда страшно. Зимой и при коротких поездках часто появляется конденсат. Главное — чтобы это не было постоянным явлением.

2. Что прячется в головке блока цилиндров

Светим фонариком в горловину и внимательно осматриваем детали:

Светло-коричневый налет — допустим.

Тёмный лак или сгустки — сигнал о тяжёлых условиях эксплуатации, мотор явно требует заботы.

3. Как "дышит" двигатель: проверка картерных газов

Прогрейте мотор, открутите крышку маслозаливной горловины и слегка положите её обратно.

Если она слегка покачивается и даже немного засасывается внутрь — всё отлично.

Но если крышка подпрыгивает или из горловины идёт дым — это явные признаки износа.

4. Масляные подтеки — знак изнутри

Даже лёгкое "потение" в районе блока цилиндров — сигнал. Причина часто не просто в прокладках, а в повышенном давлении внутри двигателя. Поменяли прокладку — а течь возникла в другом месте? Значит, масло активно уходит, и это уже системная проблема.

5. Цвет выхлопа говорит сам за себя

На холодном запуске обратите внимание:

Сизый дым — плохой знак, сгорает масло.

На прогретом моторе дайте пару раз "газу" — если дым снова появляется, пора задуматься.

Проверьте и саму выхлопную трубу — жирный налёт внутри говорит о хроническом "масложоре".

Эти простые шаги помогут вам понять, в каком состоянии мотор и есть ли повод для визита в сервис. Чем раньше заметите тревожные сигналы — тем дешевле обойдется ремонт.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.



