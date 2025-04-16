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Машина попала в яму — кто заплатит? Всё, что нужно знать о компенсации

2:00
Авто

Весна на дорогах — как рентген: показывает всё, что прятали под снегом. Ямы, трещины, выбоины — всё наружу. Объехать эту лотерею не всегда удаётся. И вот ты вроде ловко лавируешь, но одна промашка — и колесо в хлам. Кто платит? Спойлер: не всегда ты.

Разрушенная дорога
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разрушенная дорога

Виноваты не только погода и судьба

Если ваш автомобиль пострадал из-за ямы или рытвины, ответственность несёт та организация, на балансе которой находится данный участок дороги. Так утверждает юрист Антон Палюлин: "Согласно ст. 210 ГК РФ, собственник имущества обязан содержать его в исправном состоянии. Это касается и дорог".

Что делать сразу после удара

  1. Вызывайте ГИБДД. Это не просто формальность. Только в официальном акте сотрудники могут зафиксировать, что повреждение вызвано именно дефектом дорожного покрытия.

  2. Фотографируйте место. Убедитесь, что на снимках видна яма, номер машины и детали повреждения. Локация тоже важна — желательно с ориентиром.

  3. Проводите экспертизу. Нужно получить заключение о размере ущерба — это обязанность согласно закону №135-ФЗ "Об оценочной деятельности".

Дальше — бумажная борьба

Собрав документы, направляйте официальную претензию в адрес дорожной службы. У них есть 30 дней на ответ. Игнорируют? Смело подавайте в суд.

Важный нюанс: доказывать должны они

"По закону, — объясняет Палюлин, — именно дорожная служба обязана доказать, что не виновата. Если автовладелец показал, что яма была, а они не могут доказать свою непричастность или меры по устранению — суд встанет на сторону водителя".

Что можно взыскать:

  • ремонт авто,

  • расходы на экспертизу,

  • судебные издержки,

  • и даже снижение рыночной стоимости машины.

Уточнения

Ущерб в гражданском праве — невыгодные для кредитора имущественные последствия, возникшие в результате правонарушения, допущенного должником.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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