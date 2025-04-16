Машина попала в яму — кто заплатит? Всё, что нужно знать о компенсации

Весна на дорогах — как рентген: показывает всё, что прятали под снегом. Ямы, трещины, выбоины — всё наружу. Объехать эту лотерею не всегда удаётся. И вот ты вроде ловко лавируешь, но одна промашка — и колесо в хлам. Кто платит? Спойлер: не всегда ты.
Если ваш автомобиль пострадал из-за ямы или рытвины, ответственность несёт та организация, на балансе которой находится данный участок дороги. Так утверждает юрист Антон Палюлин: "Согласно ст. 210 ГК РФ, собственник имущества обязан содержать его в исправном состоянии. Это касается и дорог".
Вызывайте ГИБДД. Это не просто формальность. Только в официальном акте сотрудники могут зафиксировать, что повреждение вызвано именно дефектом дорожного покрытия.
Фотографируйте место. Убедитесь, что на снимках видна яма, номер машины и детали повреждения. Локация тоже важна — желательно с ориентиром.
Проводите экспертизу. Нужно получить заключение о размере ущерба — это обязанность согласно закону №135-ФЗ "Об оценочной деятельности".
Собрав документы, направляйте официальную претензию в адрес дорожной службы. У них есть 30 дней на ответ. Игнорируют? Смело подавайте в суд.
"По закону, — объясняет Палюлин, — именно дорожная служба обязана доказать, что не виновата. Если автовладелец показал, что яма была, а они не могут доказать свою непричастность или меры по устранению — суд встанет на сторону водителя".
ремонт авто,
расходы на экспертизу,
судебные издержки,
и даже снижение рыночной стоимости машины.
Ущерб в гражданском праве — невыгодные для кредитора имущественные последствия, возникшие в результате правонарушения, допущенного должником.
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