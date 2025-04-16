Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Живая изгородь своими руками: растения, которые справятся лучше забора
Гараж мечты в СССР: от тисков до самодельного домкрата
Сковорода заблестит ярче новой: вот что хитрые хозяйки заваривают прямо в ней от нагара
До лета осталось мало времени: как быстро привести себя в форму
Учёные выяснили, сколько нужно ходить, чтобы контролировать сахар в крови
Какой домик нужен собаке, чтобы зимой не дрожать, а летом не задыхаться
Антарктида уходит под воду — мир готовится к катастрофе
Кожа в шоке: 6 самых частых ошибок в многослойном уходе
Один крем — два блюда: секрет универсального сырного чуда

Не делайте этого на турбодизеле — и мотор прослужит вдвое дольше

2:03
Авто

Турбодизель — это не просто силовой агрегат, а настоящий капризный партнёр, который либо станет вашим верным союзником, либо быстро превратится в источник головной боли. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, нужно знать, как с ним обращаться.

двигатель
Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain
двигатель

Масло — его кровь

Турбодизель невероятно требователен к качеству и уровню масла. Проверка — не опция, а обязательный ритуал. Пропустили замену или залили не то? Готовьтесь к проблемам с турбиной, а возможно, и с мотором в целом.

Холодный старт — с уважением

Зимой важно не торопиться. После запуска двигатель должен немного поработать на холостых, чтобы масло разогрелось и разошлось по системе. Резкий старт — и рискуете оставить мотор без защиты.

Не давите — и не тяните

Городская езда на низких оборотах — медленная смерть для сажевого фильтра. Но и постоянные высокие обороты — не выход. Идеальный режим — умеренная нагрузка, а иногда полезно "продышаться" на трассе, разогнавшись до 70-90 км/ч.

Дайте ему остыть

После активной езды не спешите выключать зажигание. Турбине нужно немного времени, чтобы остыть. Минуты работы на холостых будет достаточно, чтобы продлить ей жизнь.

Холостые не любят стоять

Если оставить турбодизель надолго на холостом ходу, особенно в мороз, это может привести к образованию нагара и засорению масляных каналов. Лучше не злоупотреблять этим режимом.

Иногда — только трасса

Даже если вы редко покидаете город, старайтесь хотя бы пару раз в неделю выбираться на трассу. Высокая скорость помогает "прочистить" двигатель, избавить его от сажи и отложений.

Не правила, а привычка

Соблюдение этих нехитрых советов не требует усилий, зато значительно увеличивает срок службы двигателя. Турбодизель любит заботу — и если её получить, он отблагодарит стабильной и долгой работой.

Уточнения

Ди́зельный дви́гатель (в просторечии — ди́зель) — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при квазиадиабатном сжатии воздуха. Применяется в основном на судах (теплоходах, дизель-электроходах), тепловозах и МВПС (рельсовых автобусах, дизель-поездах), автобусах и грузовых автомобилях, тракторах и танках, дизельных электростанциях, а к концу XX века получил распространение и на легковых автомобилях.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Туризм
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур Аудио 
Кот или кошка: кого лучше завести — неожиданная правда
Домашние животные
Кот или кошка: кого лучше завести — неожиданная правда Аудио 
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Красота и стиль
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны Аудио 
Популярное
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты

Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?

Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Последние материалы
Учёные выяснили, сколько нужно ходить, чтобы контролировать сахар в крови
Какой домик нужен собаке, чтобы зимой не дрожать, а летом не задыхаться
Антарктида уходит под воду — мир готовится к катастрофе
Кожа в шоке: 6 самых частых ошибок в многослойном уходе
Один крем — два блюда: секрет универсального сырного чуда
Не делайте этого на турбодизеле — и мотор прослужит вдвое дольше
Рене Зеллвегер нашла идеальную формулу счастья с Антом Анстедом: почему штамп в паспорте может всё разрушить
Этот лай можно остановить за секунду — и вот как
Здесь не надо торопиться: как вкус оливкового масла и сардин на Монте-Изола может изменить вашу жизнь
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.