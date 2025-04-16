Он выглядит как танк, но ломается как велосипед: правдивый разбор Haval H9

Вы потратите 5,2 миллиона рублей, чтобы привлечь взгляды на дороге. Матовый окрас, широкая решётка радиатора и уверенный силуэт Haval H9 — всё это обещает харизму и мощь. Но стоит выехать за пределы асфальта — и сказка начинает рушиться.

Фото: commons.wikimedia.org by TuRbO_J, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Haval H9 автомобиль

Бездорожье? Только для фото

Владелец Haval H9 — заядлый любитель оффроуда — решился на настоящее приключение… один раз. После короткой поездки по лесной просеке машина вернулась не просто грязной, а побитой. Матовая краска моментально поддалась веткам, передний бампер дал трещину, а бачок омывателя — протёк. Итог: не только косметические потери, но и потеря функциональности в условиях грязи.

Тотальная уязвимость передка

Разбор автомобиля показал: всё, что спереди — под угрозой даже при лёгком контакте с препятствием. Конструкция усилителей сделана так, что радиаторы, фары и прочие важные элементы страдают первыми. Заявленный внедорожный статус звучит громко, но на деле — лишь маркетинг.

Мотор бодрый, но с нюансами

Под капотом — дизель 2.4 литра (184 л.с.), чугунный блок, алюминиевая голова, вибрации заметны, но работает честно. Вот только первые недели после покупки салон наполняет странный запах — дело в греющейся обшивке над сажевым фильтром. Не смертельно, но странно для нового авто.

Комфорт с доработками

Салон — семиместный, багажник приличный. Но шумоизоляция… никакая. Владелец пошёл по пути тюнинга и полностью перелопатил внутренности, установив дополнительную шумоизоляцию. Без неё — гул и вибрации.

Ходовая по классике, но тоже не без сюрпризов

Рама и подвеска внушают доверие. Но выхлопная труба проходит ниже рамы и легко повреждается. Девятиступенчатая АКПП работает плавно (предположительно, ZF), но уже на пробеге в 2500 км появилась течь масла — подвёл сальник хвостовика переднего моста.

Эффектно, но с подводными камнями

Haval H9 в дизельной версии выглядит дорого и уверенно, но под оболочкой скрываются инженерные компромиссы. Это авто — для тех, кто не боится доводки, любит рамные конструкции и готов тратить на улучшения. Главное — не путать его с настоящими покорителями бездорожья.

Уточнения

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.

