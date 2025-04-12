ТОП-5 советских моторов, которые жрали всё, что горит

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Советские моторы не были капризными. Они не требовали "евро-бензина", не боялись грязи, не выключались при первой ошибке.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Дизель

Им было всё равно, что ты в них льёшь — они глотали и ехали. Вот 5 самых живучих и всеядных агрегатов, о которых вспоминают с уважением и лёгким дымком из глушака.

1. ЗиЛ-130 — бензиновый обжора, которому было пофиг

Легендарный V8, работал даже на смеси бензина с маслом, ацетоном и самогоном.

6.0 л, 150 л. с. Простой, как лом. Ломался редко, заводился в мороз и глушил всех выхлопом. Кто-то говорил: "Если ЗиЛ не завёлся — значит, он просто обиделся”.

2. Урал-375Д — ел всё, кроме нефти в канистре

Военный монстр с бензиновым V8 и прожорливостью слона. Он мог ехать на 72-м, 76-м, авиационном и даже в смеси с маслом и водой.

Пил всё, что наливали

Глушитель пыхтел, как паровоз

Армия любила за надёжность.

По легенде, Урал мог проехать и на разведённой тормозухе. Не пробуй дома!

3. ЯМЗ-236 — дизель, который просто работал

Звезда тракторов, "Уралов” и "МАЗов”. Работал на солярке, суррогатах, печке, мазуте с песком.

11 литров дизельного урчания

Выдавал 180 л. с. при 2100 об/мин

Мог "курить” полчаса, пока прогреется, а потом ехал до Улан-Батора.

Любимый тост дальнобоя: "За ЯМЗ! Пусть дымит, но не сдохнет!”.

4. Д-240 от МТЗ "Беларусь” — неубиваемый селянин

Этот мотор с трактора МТЗ работал буквально на всём, что не взрывалось.

Солярка с водой? Пожалуйста.

Масло подсолнечное? Почему нет.

Попал в лужу? Да хоть в реку — выйдет сам.

"Если трактор не заводится — значит, ты его не любишь”, — говорили дедушки на селе.

5. Стационарные двигатели серии УД (УД-1, УД-2, УД-4)

Эти одно-, двух- и четырехцилиндровые бензиновые двигатели с воздушным охлаждением, широко применявшиеся в мотоблоках, лодочных моторах и генераторах, отличались крайней неприхотливостью.

Зачастую они могли работать на чем угодно, вплоть до керосина. Запуск этих двигателей часто осуществлялся вручную при помощи шнура.

Советские моторы не были избалованными. Им не нужно было топливо "без присадок", фильтры с углем и капризы компьютера. Их философия проста: налил — поехал.