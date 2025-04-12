Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роковое предсказание Кушанашвили: телеведущий предрёк смерть Паши Техника незадолго до трагедии
Перешли черту: фанаты довели до тревоги японскую чемпионку по бадминтону
Загар без отпуска: как добиться бронзового тела, не обгорев в капсуле
12 миллионов фальшивок из фильмов: в обороте появились ненастоящие доллары
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Никогда не стираете эту вещь в машинке: она может сломать технику
Никогда не сажайте это рядом со смородиной — останетесь без урожая
Похоронили как кинозвезду: стала известна стоимость похорон Паши Техника
Александр Петров стал отцом: реакция его бывшей возлюбленной Стаси Милославской ошеломила

ТОП-5 советских моторов, которые жрали всё, что горит

2:53
Авто

Советские моторы не были капризными. Они не требовали "евро-бензина", не боялись грязи, не выключались при первой ошибке.

Дизель
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Дизель

Им было всё равно, что ты в них льёшь — они глотали и ехали. Вот 5 самых живучих и всеядных агрегатов, о которых вспоминают с уважением и лёгким дымком из глушака.

1. ЗиЛ-130 — бензиновый обжора, которому было пофиг

Легендарный V8, работал даже на смеси бензина с маслом, ацетоном и самогоном.

6.0 л, 150 л. с. Простой, как лом. Ломался редко, заводился в мороз и глушил всех выхлопом. Кто-то говорил: "Если ЗиЛ не завёлся — значит, он просто обиделся”.

2. Урал-375Д — ел всё, кроме нефти в канистре

Военный монстр с бензиновым V8 и прожорливостью слона. Он мог ехать на 72-м, 76-м, авиационном и даже в смеси с маслом и водой.

  • Пил всё, что наливали
  • Глушитель пыхтел, как паровоз
  • Армия любила за надёжность.

По легенде, Урал мог проехать и на разведённой тормозухе. Не пробуй дома!

3. ЯМЗ-236 — дизель, который просто работал

Звезда тракторов, "Уралов” и "МАЗов”. Работал на солярке, суррогатах, печке, мазуте с песком.

  • 11 литров дизельного урчания
  • Выдавал 180 л. с. при 2100 об/мин
  • Мог "курить” полчаса, пока прогреется, а потом ехал до Улан-Батора.

Любимый тост дальнобоя: "За ЯМЗ! Пусть дымит, но не сдохнет!”.

4. Д-240 от МТЗ "Беларусь” — неубиваемый селянин

Этот мотор с трактора МТЗ работал буквально на всём, что не взрывалось.

  • Солярка с водой? Пожалуйста.
  • Масло подсолнечное? Почему нет.
  • Попал в лужу? Да хоть в реку — выйдет сам.

"Если трактор не заводится — значит, ты его не любишь”, — говорили дедушки на селе.

5. Стационарные двигатели серии УД (УД-1, УД-2, УД-4)

Эти одно-, двух- и четырехцилиндровые бензиновые двигатели с воздушным охлаждением, широко применявшиеся в мотоблоках, лодочных моторах и генераторах, отличались крайней неприхотливостью.

Зачастую они могли работать на чем угодно, вплоть до керосина. Запуск этих двигателей часто осуществлялся вручную при помощи шнура.

Советские моторы не были избалованными. Им не нужно было топливо "без присадок", фильтры с углем и капризы компьютера. Их философия проста: налил — поехал.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Наука и техника
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация Аудио 
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Садоводство, цветоводство
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Сводка с фронта: Украину предложено распилить по Днепру, Трампу советуют признать новые территории РФ Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Никогда не сажайте это рядом со смородиной — останетесь без урожая
Похоронили как кинозвезду: стала известна стоимость похорон Паши Техника
Александр Петров стал отцом: реакция его бывшей возлюбленной Стаси Милославской ошеломила
Гниет картошка? Секрет из кладовки бабушки: как сохранить клубни надолго
Как вернуть блеск варочной панели с помощью двух домашних средств
Если кошка стала капризной, прячется или портит порядок — возможно, она ревнует. Вот признаки, по которым это можно понять.
Эра ящеров не закончилась: каким был бы мир, если бы человек так и не появился
Налил — не выпил: садоводы придумали, куда деть лишнюю бутылку водки
Этот механизм в голове меняет всё, что мы знали о памяти
Запах котлет и алюминиевых подносов: столовая СССР как явление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.