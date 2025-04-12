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Тест-драйв по памяти: как вел себя ВАЗ-2106 на трассе и в деревне

2:26
Авто

ВАЗ-2106 — это не просто автомобиль, а мечта целого поколения.

ВАЗ-2106
Фото: commons.wikimedia.org by Terminator216, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВАЗ-2106

Её называли "шестёркой", ласково, как хорошего друга.
Если у соседа во дворе была "копейка" — это нормально. А если у тебя "шестёрка” — ты был человеком с вкусом и возможностями.

Вот тест-драйв по памяти: от трассы "Дон" до просёлков в Рязанской области.

На трассе: бархатный рык и медитативное плавание

Обороты набираются не спеша, но уверенно. На скорости 90 км/ч — чувствуешь себя как в советском лайнере: немного шумно, но спокойно.

Капот длинный, руль массивный, но послушный. Главное — держи обе руки на руле, особенно в дождь:
подвеска хоть и мягкая, но на резких поворотах любит напомнить, что ты не в "БМВ".

Трасса — её стихия, если не гнать и не ждать чудес.

Печка — жарит, как добросовестная кочегарка. Фары — жёлтые, как фонари во дворе. А в бардачке — запасные предохранители и "Беломор”.

В деревне: танк в меховой шубе

Там, где заканчивается асфальт, "шестёрка" начинала показывать характер. Грунтовка, ямы, сугробы — не проблема, если ты:

  • Сбросил давление в шинах
  • Знаешь, как подгазовать
  • Не боишься за бампер
 

Клиренс — приличный, мотор тянет даже на низких оборотах. А мягкая подвеска делает езду по ухабам чем-то между укачиванием и массажем позвоночника.

В деревне "шестёрка" — как родной трактор, только с диваном и радио.

Комфорт: диваны на колёсах

Салон — велюровые кресла, подголовники, запах бензина и подтекающей "тосолки". Но главное — уют, который нельзя купить даже в иномарке. Так пахло поездками, семьёй, дальними маршрутами на юг.

Руль — без усилителя, зато чувствуешь каждый камешек под колёсами.

ВАЗ-2106 была не про лошадки и крутящий момент.
Она была про моменты, когда в машине пела вся семья, когда заглох посреди леса и сам себе стал механиком.
Про вождение в тапках, про перегон через полстраны, про разговоры с ГАИшником на трассе.

Это был автомобиль, в котором жила душа. И каждый, кто водил "шестёрку”, знает: у неё был характер. Своенравный, но честный.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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