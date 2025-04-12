Новый Škoda Kodiaq: идеальный кроссовер для семьи и не только

Новинка получила более строгий и современный внешний вид. Решётка радиатора стала выразительнее, фары — уже и технологичнее, а сам кузов — более аэродинамичным. Но главное — Kodiaq стал ещё крупнее, а значит, внутри стало ещё просторнее.
Салон теперь встречает цифровой приборной панелью и свободно парящей мультимедийной системой. Центральный экран — 10 или 13 дюймов в зависимости от комплектации. Увеличено место для задних пассажиров, а багажник может вмещать до 910 литров - и это без сложенных сидений!
В Škoda не изменили своей философии "Simply Clever": в новом Kodiaq остались фирменные зонтики в дверях, скребок для льда в лючке бензобака, крючки, ниши и множество других удобных мелочей. Появились и новые опции, такие как массажные сиденья, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша и даже проекционный дисплей.
Автомобиль предложен с разными типами двигателей — бензиновыми, дизельными и даже с мягким гибридом (MHEV). Также доступна версия с полным приводом и роботизированной коробкой DSG.
Škoda Kodiaq — среднеразмерный кроссовер (относится к европейскому J-сегменту), выпускающийся с 2016 года чешским автопроизводителем Škoda Auto.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.