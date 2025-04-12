Новый Škoda Kodiaq: идеальный кроссовер для семьи и не только

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Что изменилось

Новинка получила более строгий и современный внешний вид. Решётка радиатора стала выразительнее, фары — уже и технологичнее, а сам кузов — более аэродинамичным. Но главное — Kodiaq стал ещё крупнее, а значит, внутри стало ещё просторнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Škoda Kodiaq

Главное — внутри

Салон теперь встречает цифровой приборной панелью и свободно парящей мультимедийной системой. Центральный экран — 10 или 13 дюймов в зависимости от комплектации. Увеличено место для задних пассажиров, а багажник может вмещать до 910 литров - и это без сложенных сидений!

Умные решения

В Škoda не изменили своей философии "Simply Clever": в новом Kodiaq остались фирменные зонтики в дверях, скребок для льда в лючке бензобака, крючки, ниши и множество других удобных мелочей. Появились и новые опции, такие как массажные сиденья, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша и даже проекционный дисплей.

Моторная гамма

Автомобиль предложен с разными типами двигателей — бензиновыми, дизельными и даже с мягким гибридом (MHEV). Также доступна версия с полным приводом и роботизированной коробкой DSG.

Уточнения

Škoda Kodiaq — среднеразмерный кроссовер (относится к европейскому J-сегменту), выпускающийся с 2016 года чешским автопроизводителем Škoda Auto.

