Морозы - теперь не проблема для электромобилей:новая технология решает главную проблему

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Холод всегда был врагом электромобилей. В мороз аккумуляторы заряжаются медленно, быстрее разряжаются, и вся идея "зелёной мобильности" начинает буксовать. Но теперь у этой проблемы появился реальный шанс исчезнуть. Учёные разработали технологию, которая ускоряет зарядку EV в холодную погоду на 500%!

Фото: Freepik by senivpetro Автомобиль зимой

В чём суть открытия

Исследователи из Пенсильванского университета создали новый алгоритм управления зарядкой, который предотвращает образование литиевых отложений в аккумуляторе — основную причину потери ёмкости и "зависания" заряда в мороз. Вместо традиционного метода они используют импульсную зарядку с адаптивным контролем температуры. И это действительно работает.

Какие цифры

Результаты впечатляют: при температуре -43 °C (!) зарядка батареи от 0 до 70% заняла всего 30 минут. Это в 5 раз быстрее по сравнению с обычными показателями при такой температуре. Причём аккумулятор не перегревается и не деградирует.

"Мы стремились найти не просто способ заряжать быстрее, а сделать это безопасно. И нам это удалось", — объясняют учёные.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

