Минск, Ява, ИЖ: какой мотоцикл был круче на районе

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В эпоху, когда единственным "байкерским клубом" был гараж у дяди Пети, а шлемы носили только гаишники, выбор мотоцикла определял твой статус на районе.

Фото: commons.wikimedia.org by MotoJawaCZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jawa 350 type 360 with PAv 41 trailer

У каждого был свой стиль и дух — но кто же был на вершине этой двухколёсной иерархии?

"Минск"

Лёгкий, простой и доступный. Это был байк для начинающих, для деревни, для тех, кто только пробует себя в мототеме. "Минск" не мог похвастаться мощностью, но зато прощал ошибки и лез в любое болото. За его рулём часто сидели школьники и студенты — так что крутость у него была своя, но локальная.

ИЖ

ИЖ-Планета и ИЖ-Юпитер были настоящими рабочими лошадками. Их брали для поездок с коляской, на рыбалку, в деревню — но и без этого выглядели внушительно.

Особенно ценился Юпитер-5: пятиступенчатая коробка, приличная мощность. Однако, несмотря на солидность, ИЖ был чуть менее "престижным", чем Ява — всё-таки своё, советское.

"Ява"

А вот "Ява" — это уже легенда. Прямой импорт из Чехословакии, лоснящийся бак, воронёный хром, басовитый звук — когда во дворе заводили Jawa, весь район оборачивался. Особенно котировалась "Ява" 638 — 350 кубов, два глушителя, вид на миллион. У кого была Ява — тот был почти рок-звезда. И девчонки на неё велись.

Если говорить о крутости: