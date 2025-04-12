Минск, Ява, ИЖ: какой мотоцикл был круче на районе

В эпоху, когда единственным "байкерским клубом" был гараж у дяди Пети, а шлемы носили только гаишники, выбор мотоцикла определял твой статус на районе.
У каждого был свой стиль и дух — но кто же был на вершине этой двухколёсной иерархии?
"Минск"
Лёгкий, простой и доступный. Это был байк для начинающих, для деревни, для тех, кто только пробует себя в мототеме. "Минск" не мог похвастаться мощностью, но зато прощал ошибки и лез в любое болото. За его рулём часто сидели школьники и студенты — так что крутость у него была своя, но локальная.
ИЖ
ИЖ-Планета и ИЖ-Юпитер были настоящими рабочими лошадками. Их брали для поездок с коляской, на рыбалку, в деревню — но и без этого выглядели внушительно.
Особенно ценился Юпитер-5: пятиступенчатая коробка, приличная мощность. Однако, несмотря на солидность, ИЖ был чуть менее "престижным", чем Ява — всё-таки своё, советское.
"Ява"
А вот "Ява" — это уже легенда. Прямой импорт из Чехословакии, лоснящийся бак, воронёный хром, басовитый звук — когда во дворе заводили Jawa, весь район оборачивался. Особенно котировалась "Ява" 638 — 350 кубов, два глушителя, вид на миллион. У кого была Ява — тот был почти рок-звезда. И девчонки на неё велись.
Если говорить о крутости:
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.