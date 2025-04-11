Какая советская машина была самой надёжной?

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Спор о самой надёжной советской машине вечен.

Фото: commons.wikimedia.org by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ГАЗ 24 ХАЮ

Однако есть один кандидат, которому отдают пальму первенства и водители, и механики, и даже таксисты.

Итак, самая надёжная советская машина (по мнению большинства) — "Волга” ГАЗ-24

Почему именно она?

1. Выносливость к дорогам

ГАЗ-24 чувствовала себя уверенно и на асфальте, и на просёлке.

Подвеска "глотала” ямы и ухабы, словно их не было.

2. Простой, но живучий двигатель

Мотор ГАЗ-24 — это 2,4 литра, карбюратор, минимум электроники и максимум металла. Ремонтопригодный, прощал плохое масло и редкую замену фильтров.

3. Доступ к ремонту — на коленке

Даже в поле можно было:

Починить тормоза

Подтянуть сцепление

Прочистить карбюратор

Всё это — без сканеров, только ключ на "13” и здравый смысл.

4. Служебная и частная легенда

На "Волге” ездили:

Дирекция заводов

Таксисты

Милиция и КГБ

И, конечно, счастливчики в частном владении

Машина, которая могла пройти 300-400 тысяч км до капремонта — в условиях СССР это было почти чудом.

А кто ещё был в "топе"?

УАЗ-469 — король бездорожья и армейских дорог

ВАЗ-2101 ("Копейка”) — простая, как велосипед, и неубиваемая

Москвич-412 — вечный спорный гений: кто-то любил, кто-то ругался, но мотор — железный.

Если бы надёжность измерялась не только километрами, а ещё уважением — "Волга” точно бы была бы на пьедестале. Служила десятилетиями, жила на суровом бензине и часто переживала своих владельцев.

Потому что это не просто машина. Это символ надёжности по-советски.