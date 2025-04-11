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Какая советская машина была самой надёжной?

1:58
Авто

Спор о самой надёжной советской машине вечен.

ГАЗ 24 ХАЮ
Фото: commons.wikimedia.org by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ГАЗ 24 ХАЮ

Однако есть один кандидат, которому отдают пальму первенства и водители, и механики, и даже таксисты.

Итак, самая надёжная советская машина (по мнению большинства) — "Волга” ГАЗ-24

Почему именно она?

1. Выносливость к дорогам

ГАЗ-24 чувствовала себя уверенно и на асфальте, и на просёлке.
Подвеска "глотала” ямы и ухабы, словно их не было.

2. Простой, но живучий двигатель

Мотор ГАЗ-24 — это 2,4 литра, карбюратор, минимум электроники и максимум металла. Ремонтопригодный, прощал плохое масло и редкую замену фильтров.

3. Доступ к ремонту — на коленке

Даже в поле можно было:

  • Починить тормоза
  • Подтянуть сцепление
  • Прочистить карбюратор

Всё это — без сканеров, только ключ на "13” и здравый смысл.

4. Служебная и частная легенда

На "Волге” ездили:

  • Дирекция заводов
  • Таксисты
  • Милиция и КГБ
  • И, конечно, счастливчики в частном владении

Машина, которая могла пройти 300-400 тысяч км до капремонта — в условиях СССР это было почти чудом.

А кто ещё был в "топе"?

  • УАЗ-469 — король бездорожья и армейских дорог
  • ВАЗ-2101 ("Копейка”) — простая, как велосипед, и неубиваемая
  • Москвич-412 — вечный спорный гений: кто-то любил, кто-то ругался, но мотор — железный.

Если бы надёжность измерялась не только километрами, а ещё уважением — "Волга” точно бы была бы на пьедестале. Служила десятилетиями, жила на суровом бензине и часто переживала своих владельцев.

Потому что это не просто машина. Это символ надёжности по-советски.

ГАЗ - 24, она же "Волга"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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