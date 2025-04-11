Какая советская машина была самой надёжной?

Спор о самой надёжной советской машине вечен.
Однако есть один кандидат, которому отдают пальму первенства и водители, и механики, и даже таксисты.
Итак, самая надёжная советская машина (по мнению большинства) — "Волга” ГАЗ-24
Почему именно она?
1. Выносливость к дорогам
ГАЗ-24 чувствовала себя уверенно и на асфальте, и на просёлке.
Подвеска "глотала” ямы и ухабы, словно их не было.
2. Простой, но живучий двигатель
Мотор ГАЗ-24 — это 2,4 литра, карбюратор, минимум электроники и максимум металла. Ремонтопригодный, прощал плохое масло и редкую замену фильтров.
3. Доступ к ремонту — на коленке
Даже в поле можно было:
Всё это — без сканеров, только ключ на "13” и здравый смысл.
4. Служебная и частная легенда
На "Волге” ездили:
Машина, которая могла пройти 300-400 тысяч км до капремонта — в условиях СССР это было почти чудом.
А кто ещё был в "топе"?
Если бы надёжность измерялась не только километрами, а ещё уважением — "Волга” точно бы была бы на пьедестале. Служила десятилетиями, жила на суровом бензине и часто переживала своих владельцев.
Потому что это не просто машина. Это символ надёжности по-советски.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.