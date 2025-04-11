ТОП-5 кузовных монстров СССР  

В СССР форма машины иногда рождалась не в дизайне, а в дефиците металла и фантазии.
Вот пять автомобилей, которые не стали красавцами в мире автодизайна.
5 место — ИЖ-2125 "Комби"
Универсал, который хотел быть хэтчбеком, но стал… кирпичом с колёсами.
— Кузов тяжёлый, задняя дверь как люк от броневика
— Дизайн с намёком на стиль — только не с этого ракурса
— Углы такие острые, что можно нарезать сало
> Всё бы ничего, но при полной загрузке машина садилась как дачный прицеп.
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## 🛞 4 место — ЛуАЗ-1302
Формально — обновлённый "внедорожник", а по факту — дачная тачка для поездки за сеном.
— Без капота, зато с характером
— Полукрыша, полубагажник и максимум вибрации в салоне
— В грязи ехал отлично. По трассе — только если ты экстремал
> Профиль машины будто срисовывали с детского рисунка: кривовато, но от души.
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## 🧊 3 место — Москвич-2137
Этот универсал больше всего напоминал прямоугольный холодильник на колёсах.
— Двери хлопали, как дверцы от "Бирюсы"
— Обзор назад — ноль, шумоизоляция — минус
— Но вмещал всё: от мешков картошки до шкафа
> Слово "стиль" к нему не применимо. Только "грузоподъёмность".
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## 📦 2 место — ЗАЗ-968А с багажником наверху
Вроде обычный "Запорожец", но если ставили пластиковый багажник на крышу — получался мини-фургон с горбом.
— Центр тяжести — на уровне головы
— Стойкость к боковому ветру — ниже плинтуса
— Но на дачу ездил! А если что — ещё и лодку тянул
> Один из немногих "дизайнерских апгрейдов", ухудшивших всё.
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## 🧲 1 место — РАФ-2203 "Латвия"
Фургон, санитарка, маршрутка. Всё в одном. И всё - в виде кирпича.
— Передок почти вертикальный
— Кузов — гремучий, неразборный, но вместительный
— В поворотах наклонялся так, будто молился
> Его боялись, любили и ругали — особенно водители маршруток.
СССР не умел в аэродинамику, но умел в полезный объём и бескомпромиссность. Да, формы у этих машин были — "на любителя". Но в них возили мебель, людей, стройматериалы и мечты. Потому что даже монстры — если советские — они настоящие.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.